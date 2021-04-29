DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları mayısın kaçında yatacak?
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Fatura ödemeleri ertelendi mi? Tam kapanmada elektrik, doğalgaz kesintisi olacak mı?
Rusya'dan Kıbrıs sorununun çözümü için 'garantör sistemini değiştirebiliriz' önerisi
Aracınızdaki virüse 'hava aldırmayın'
Emine Erdoğan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi
30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camide cuma namazı kılmak yasak mı?
Prof. Dr. Öğün: ‘ABD ile yolun sonuna gelindi’
Doğuş Derya kimdir? KKTC milletvekili Doğuş Derya nereli, kaç yaşında?
Sinema ve tiyatro yönetmeni Muhsin Ertuğrul'un vefatının 42. yıldönümü
Tam kapanmada sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada tütün ürünü satışı yasak mı?
Oscar kazanan Anthony Hopkins'in Akademi'den veto yediği ortaya çıktı
Kreşler açıldı mı? Tam kapanmada kreşler açık mı? Anaokulları tam kapanmada açık olacak mı?
Çin: ABD’nin Çin'in etrafında askeri kara ve hava faaliyetleri arttı

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

BURSA

20:03

04:23
20:03
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:48

04:09
19:48
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:31

03:53
19:31
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
19:14
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:00

03:35
19:00
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

ANKARA

19:48

04:09
SAHUR
19:48
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
SAHUR
19:14
İFTAR

GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan chip-para fırsatı

GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.04.2021 13:13:29
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan chip-para fırsatı

GittiGidiyor, kullanıcılarını yeni fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada Axess ve Wings kartlarla yapılan 500-999,99 TL arasındaki tek seferlik alışverişte 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişte ise 75 TL chip-para kazanma fırsatı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor.

Kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank Kart ya da Neo, Akbank ticari kart sahipleri ve bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Katılım için ilk harcamadan önce Axess Mobil üzerinden 'Hemen katıl' butonuna tıklamak veya 'GİTTİGİDİYOR' yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi yeterli oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan