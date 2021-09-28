'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin üçüncü durağı Trabzon oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi' kapsamında Trabzon'da program düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi' kapsamında Trabzon'da program düzenlendi.

Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan programın üçüncüsü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Akyüzlü, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliğin turizm, ticaret ve sanayi kenti Trabzon'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle etkinliği kısıtlı katılımla gerçekleştirdiklerini ifade eden Akyüzlü, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşmayı amaçladığına dikkati çekti.

Akyüzlü, toplantıda Beko 100 Kadın Bayi projesinin detaylarının da paylaşılacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

'2007 yılında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, o günden bu yana yeni kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katılması, mevcut girişimcileri de nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu anlamda aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkarak toplumun yarısını oluşturan kadınların, toplumsal, ekonomik ve sosyal değer kazanımları için yaptıkları çalışmaları birçok kurumlar ile yürüttüğü eğitimlerle 81 ilde 7 bin olan üye sayısını her geçen gün artmaktadır.'

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen ise Beko 100 Kadın Bayi Projesi'nin var olan girişimci kadınları güçlü kılarak, yeni kadınları iş dünyasına kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Karadeniz ve Trabzon'un çalışkan kadınların bölgesi olduğunu ifade eden Özen, 'Kadının bu ülkedeki varlığının ve ağırlığının görülebilmesi için işinin tığ ve tarhanadan çıkması lazım. Tığ ve tarhana ile kadının gücünü göremeyiz. Daha çok sanayide, ticarette ve iş dünyasında görmeliyiz. Biz hem 7 bin kadınımızı korumak ve güçlü kılmak hem de yenilerini iş dünyasına katmak üzere çaba sarf ediyoruz.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beko Satış Yöneticisi Fatih Yılmaz, Beko 100 Kadın Bayi Projesi'yle ilgili katılımcılara sunum yaptı.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları Aralık 2021'e kadar sırasıyla Şanlıurfa, Nevşehir, Karabük, Bursa, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

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