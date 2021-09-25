Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin ikinci durağı Erzurum oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un ikinci durağı Erzurum oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un ikinci durağı Erzurum oldu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Girişimin Kadın Kahramanları Projesi, kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşması hedefiyle hayata geçiyor.

Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında, TOBB Doğu Anadolu Kadın Girişimciler Kurulu bölge lansmanı ile gerçekleştirilen roadshow'un ikinci durağı Erzurum'da, konuklara yüz yüze eğitimler verilirken, Beko 100 Kadın Bayi projesinin de detayları aktarıldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren çevrim içi eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un ikincisi, Erzurum Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Toplantıya ayrıca TOBB'un Kars, Ağrı, Malatya, Bingöl, Elazığ, Van, Muş ve Bitlis'teki kadın girişimci kurulu başkanları da katıldı.

Eğitmen Fulya Argun'un TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verdiği eğitimlerin ardından Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere detaylar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, şunları kaydetti:

“Kadınlar olarak buradayız. Bizi buraya getirmek için bizden öncekiler, büyüklerimiz çok çaba gösterdiler, bizim onlara borcumuz var. Bizim olduğumuz yerden daha ileriye gitmeleri için bizden sonrakilere de sözümüz var. Dolayısıyla bugün bulunduğumuz yerde yapabileceğimizin en fazlasını yapmak, en fazla olanağı kadınlar için oluşturmak birinci görevimiz. Bu proje de bunun için var. Sizlerin de benim gibi düşündüğünüzü biliyor ve bu yolda birlikte yürüyeceğimize inanıyorum.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da mart ayında açıkladıkları rakamlarda, salgın döneminin zorluklarından en fazla etkilenen grubun kadın girişimciler olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Girişimci olarak gelecek süreçte projelerle mevcudiyetlerini daha güçlü bir şekilde devam ettireceklerini aktaran Çalıkuşu, şu değerlendirmelerde bulundu:

'TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak salgın sürecinde eğitim, seminer ve projelerimize devam ettik. Özel sektörü ana gündem maddesi haline getirip tüm çalışmalarımıza dahil ederek girişimcilik ekosistemini geliştirecek somut projelere imza atmaya devam ediyoruz.

Bugün burada Beko ile başlattığımız projemizin diğer markaları da harekete geçireceğine, bu güzel projenin başka iş birliklerinde kılavuz olacağına inanıyorum. Bölgem ve memleketim adına bir girişimci olarak çok fazla avantaj ve olanakları olan bu projenin bölge girişimci kadınlarına fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu projenin kadınlarımıza yeni sektör ve istihdam fırsatı sunmasını diliyorum.”

“Beko bayi olmak isteyen Doğu Anadolu'nun girişimci kadınlarına kapımız sonuna kadar açık”

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel ise Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını belirterek, 'İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Doğu Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları Aralık 2021'e kadar sırasıyla Trabzon, Şanlıurfa, Nevşehir, Karabük, Bursa, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.