Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.

Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir." değerlendirmesinde bulundu. AA

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