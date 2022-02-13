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TIMETURK / EKONOMİ / Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu

Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu

Gıdadaki KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

3 Saat Önce
2022-02-13 15:58:48
Gıdada KDV indiriminin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Enflasyonun tüketiciler üzerindeki yükü azaltılacak

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atılmış oldu.

Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. AA .

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