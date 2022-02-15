Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesi etiketlere yansımaya başlarken, marketler de ürünleri indirimli fiyattan satışa sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.

KDV indirim uygulaması, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da başlarken, marketlerde indirimlerin etiketlere yansıtılması için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu ürünlerde indirimlere başlandı. Buna karşın değiştirilmemiş etiketler olsa dahi merkezi sistem sayesinde market kasalarında söz konusu ürünlerin KDV'si yüzde 1 olarak uygulanıyor.

Perakendeciler, uygulamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 gün önce açıklanmasından bu yana müşterilerin değişimleri sorduğunu ve bugün KDV indiriminin fiyatlara yansıtıldığını görmekten memnun olduğunu ifade etti.

"KDV'deki düzenleme hemen fiyatlara yansıtıldı"

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul'daki bir markette AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin hem perakendeciler hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirterek, kararın tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Daha önce yaptıkları açıklamalarda yüzde 1 KDV ile alınan bazı ürünleri yüzde 8 ile sattıklarını ve bu durumun da kendilerini olumsuz etkilediğini kamuoyuna duyurduklarını anımsatan Güzeldere, çok geniş kapsamlı bir düzenleme olduğunu bildirdi.

Güzeldere, "Tüketicimizin önemli ihtiyaç malzemeleri olan temel gıda ürünlerinde geçerli bu KDV düzenlemesi, raflara hızlı bir şekilde yansıyor. Dernek olarak dün pazar olmasına rağmen geceden itibaren hemen sorumlu elemanlarımızı harekete geçirdik ve KDV'deki bu düzenlemeyi hemen fiyatlarımıza yansıttık. Kasalarımızdan da bu şekilde geçiyor." dedi.

"Bizler de elimizi taşın altına koyacağız"

Faruk Güzeldere, indirimli fiyatların vatandaşlara direkt yansıdığını belirterek, yumurta, makarna, pirinç, yağ, yoğurt, peynir ve süt gibi ürünlerde uygulanan indirimlere işaret etti.

İstanbul'daki yerel marketlerin hepsinde bu indirimin uygulanmaya başlandığını bildiren Güzeldere, Ticaret Bakanlığı teftiş ekipleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve zabıtaların rafları denetlediğini söyledi.

Güzeldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini taşın altına koyarak önemli bir karara imza attığını belirterek, "Buradan çağrımız; yerel perakendeciler olarak özellikle bizlerin de destek olması, elimizi taşın altına koymamız lazım. Elimizi taşın altına koyacağız. Sürekli daha avantajlı şekilde tüketicimizin cebine yansıtmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

KDV indiriminin açıklanmasından bu yana müşteri ve tüketicilerle görüştüklerini ifade eden Güzeldere, "Çok mutlu olduklarını, kararı çok olumlu karşıladıklarını ve devamını arzu ettiklerini belirtiyorlar." dedi.

"Dün geceden beri etiket değişimiyle ilgileniyoruz"

Etiket değişimlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki bir market zinciri şubesinin müdürü Nazmi Akan da KDV indiriminin etiketlere yansıdığını ifade ederek, vatandaş için kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Dün geceden beri etiket değişimiyle ilgilendiklerini dile getiren Akan, indirimleri gören vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

"Fiyatların etiketlere yansıdığını gördük"

Marketten alışveriş yapan Barış Taşkın isimli vatandaş, "İnşallah bunun devamı da olur. KDV'nin diğer ürünlerde de geçerli olmasını istiyoruz. Küçük rakam da olsa bizim bütçemiz için önemli. Fiyatları indirdiklerini görüyoruz." diye konuştu.

Ayşe Balkan isimli müşteri de indirimlerden memnun olduklarını, genel olarak indirimlerin yansıdığını gördüklerini ancak bunun devamını istediklerini ifade etti. .