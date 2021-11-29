Gıda Komitesi’nden süt ve hububat kararı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ye Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi tarafından yapılan açıklamasında, Ulusal Süt Konseyi’nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerin ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29.11.2021 tarihinde Gıda ve Tarımsal ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandığı kaydedildi.

'En kısa sürede yeni değerlendirme'

Yapılan basın açıklamasında, pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın küresel çapta emtia fiyatlarını artırdığı ve Türkiye'nin de bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen Komite toplantısında, çiğ süt referans fiyatlarının durumunun, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirildiği ve bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Komite toplantısında ayrıca, ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerin ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için, yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırıldığı belirtildi. AA

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