Gıda fiyatları bu üç sebeple yükseliyor

Küresel gıda fiyatları endeksinin yüksekliğimden duyulan rahatsızlık tüm dünya ülkelerinin ekonomi yönetimlerini tedirgin ediyor.

Özellikle pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte enerji ve diğer emtia fiyatlarında görülen yükseliş eğilimi enflasyonist dönemin de başlamasına neden oldu. Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Dr. Ebru Akdağ, fiyatlarda görülen yükselişin üç temel dayanağının olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) aylık küresel gıda fiyatları endeksi raporuna dikkat çeken Akdağ, "Endekse bakacak olursak, Eylül 2021'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla küresel gıda fiyatlarında yüzde 33'lük ciddi bir artış görülmektedir ve rekor seviyelere ulaşmıştır" dedi.

Gıda fiyatlarını etkileyen faktörlerin oldukça girift ve karmaşık olduğunu vurgulayan Ebru Akdağ, "Bu bölgelere ve içinde bulunulan dönemlerin getirdiği zorluklara göre değişkenlik gösterir. Bugünkü duruma bakarsak, küresel gıda fiyatlarındaki artışta ilk üç için yakıt fiyatlarındaki artış, iklimsel değişim ve pandeminin etkilerini sıralayabiliriz. 2020 yılında başlayan petrol fiyatlarındaki artış, gıda üretim ve taşıma maliyetlerini yükselterek FAO endeksindeki tüm gıda ürünlerinin fiyatlarını etkilemiştir. COVİD -19 pandemisinin oluşan işgücü kıtlığıyla gıda üretimi, hasadı, işlemenmesi ve dağıtımında görev alanların sayısını ve dolayısıyla gıda fiyatlarını artırmıştır. FAO tarafından “öngörülemeyen” ve “elverişsiz hava koşullarının” hasat beklentilerinin azalmasına”, “hava koşullarından etkilenen hasatlara” ve “üretim azalmasına” neden olduğu rapor edilmiştir. Zaten ortalama gerçek gıda fiyatları, 2000'lerden bu yana, 1960'larda başlayan düşüş eğiliminin tersine çevrilmesi ile yükselmekteydi. Üzerine günümüzün zorlu koşullarının eklenmesiyle, gıda fiyatları tüm dünyada en yüksek seviyelere ulaşmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.