Getir borsada var mı? Getir hisse var mı? Getir'e yatırım nasıl yapılır?

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Getir 555 milyon dolar daha yatırım aldı. Bu yatırım ile Getir'in değeri 7.56 milyar dolar olarak açıklandı. Getir'e yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da Getir borsada var mı? Getir hisse var mı? Getir BİST'te var mı? gibi soruları sormaya başladı. Getir'in Ocak ve Mart aylarında yapılan değerlemesinde şirketin değerinin 2.6 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Getir 555 milyon dolar daha yatırım aldı. Bu yatırım ile Getir'in değeri 7.56 milyar dolar olarak açıklandı. Getir'e yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da Getir borsada var mı? Getir hisse var mı? Getir BİST'te var mı? gibi soruları sormaya başladı. Getir'in Ocak ve Mart aylarında yapılan değerlemesinde şirketin değerinin 2.6 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Türkiye'den çıkıp tüm dünyaya yayılma planı olan ve bu aşamada emin adımlarla ilerleyen Getir'in değeri 7.5 milyar dolara ulaştı. 555 milyon dolar daha yatırım aldı. ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etti. Getir, Ocak ve Mart aylarında iki fonlama turunda 428 milyon dolar yatırım almış ve 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu son yatırım turuyla Getir altı ayda yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım almış oldu. Getir'in başarısını gören yatırımcılar Getir borsada var mı? Getir hisse var mı? Getir BİST'te var mı? gbi soruları sormaya başkladı. Peki Getir'e yatırım nasıl yapılır?

Getir borsada var mı?

Getir şirketi hisse satışı borsa üzerinden yoktur. Zira şirket BİST'te işlem görmüyor. Getir halka arz edilememiştir. İlerleyen günlerde şirketin halka arzı söz konusu olursa borsa üzerinden Getir hisse alım sarımı yapılabilir.

Getire nasıl yatırım yapılır?

Getir Firmasının daha fazla büyümek için kurduğu bu fon, girişim sermayesi yatırımı olarak sadece Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye yatırım yapacaktır. Yatırımdan çıkış yapıldığında fon tasfiye olup paralar yatırımcılara dağıtılacaktır.. Bu yatırım fonuna minimum yatırım miktarı ise 100.000 TL'dir. Yatırım fonu satışını Akbank ve İşbank üzerinden yapabilirsiniz. Fon 5 +2 yıl sürece enflasyon + yüzde 3 getiriyi taahhüt etmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

Ayrıca Fon kuruluşunda belirtilenlere göre Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi fon son tarihi gelmeden halka arz olur ise veya şirketin sahipliği el değiştirir ise Fonu aynı fiyattan satma hakkına da sahiptir. Eğer 7 yıl içinde kimseye satılmaz ise fon içindeki Şirket paylarını yüzde 3 bileşik yıllık getiri ile geri almayı da taahhüt ediyor

Bunun için atılması gereken adımlar sırası ile şu şekilde olmalıdır:

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi veya Akbank T.A.Ş' de adınıza bir fon saklama hesabı açmak.

Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. ile Getir Fonu yatırımcı sözleşmesi imzalamak.

Yatırım miktarını Türkiye İş Bankası A.Ş. veya Akbank T.A.Ş' deki hesabınıza yatırmak.

Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş.' ye fon alım talimatı vermek.

Fon paylarınızın bankadaki hesabınıza geçmesi ve günlük fiyat takibi.

Getir dünyaya açılıyor

Türkiye'de büyüme modelini kanıtlaması ve yurt dışında büyüme planlarıyla değerlemesi hızla artan Getir, İngiltere ve Hollanda'da da faaliyet gösteriyor. Şirket bu ay Paris ve Berlin'de, yılın son çeyreğinde ise ABD pazarında faaliyete geçmeyi hedefliyor.

"iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz"

Getir Kurucusu Nazım Salur; “Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye'den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye'deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.

Getir hakkında

Getir, ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 21 ilde yer alan seçili bölgelerde 300'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir. 27 Ocak 2021 itibarıyla Londra'da hizmet vermeye başlamışlardır.[2] 28 Mayıs 2021 itibariyle Amsterdam'da hizmet vermeye başladı.

Getir market siparişi sisteminin yanında yemek siparişini de kısa sürede teslim etmek amacıyla Getir Yemek sistemini belirli bölgelerde hizmete aldı. Michael Moritz öncülüğündeki yabancı yatırımcılar uygulamaya 38 milyon dolar yatırım yapmıştır.GetirYemek Türkiye'nin 81 ilin tamamında kullanılan ilk Çevrimiçi yemek siparişi markası oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.