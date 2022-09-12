Gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler belli oldu

19 farklı kategoride 85 binden fazla oy kullanılarak “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler” sıralaması yapıldı. Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi kendi sektörlerinin birincileri oldu.

Gençlerin kariyer platformu Youthall'un ikincisini gerçekleştirdiği Youth Awards'ta şirketler, kullanılan 85 binden fazla oy sonucunda 19 farklı kategoride ödüllerini aldı. Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler” sıralamasında kendi sektörlerinin birincileri oldu.



Büyük ölçekli şirketlerden kobilere kadar farklı büyüklük ve sektörlerde hizmet veren şirketlerin; çalışma ortamlarını, kurum kültürlerini gençlere aktardıkları, staj ve işe alım süreçlerini yönettikleri Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards'a, finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerden 162 şirket katılım gösterdi. Şirketler, 219 üniversite ve 231 farklı bölümde okuyan genç yetenekler tarafından oylandı. Şirketlerin sonuçlarını heyecanla beklediği yarışmanın kazananları Youthall'un web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Oylamaya en çok katılım gösteren üniversiteler sırasıyla; Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olurken, Endüstri Mühendisliği, İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri en çok oy kullanılan bölümler oldu.



18-35 yaş bandındaki Youthall kullanıcılarının katılımı ile gerçekleşen oylamada, oy verenlerin %76.9'u 18-25 yaş aralığında olup, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında okuyan gençlerin kullandığı oy sayısı, toplam oy sayısının %44.3'ünü oluşturdu. Oy verenlerin cinsiyet dağılımı ise %64 kadın ve %36 erkek olarak belirlendi.



Sonuçlar şöyle:

• Gençler Tarafından En çok Çalışılmak İstenen FMCG Şirketi

1. Unilever, 2. ETİ, 3. P&G

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi

1. Siemens, 2. Turkcell, 3. SabancıDx

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Otomotiv Şirketi

1. Mercedes-Benz Otomotiv, 2. Borusan Otomotiv, 3. Oyak Renault

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Finans Şirketi

1. Yapı Kredi, 2. Akbank, 3. DenizBank

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi

1. Pfizer, 2. Abdi İbrahim, 3. AstraZeneca

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Perakende Şirketi

1. Nike, 2. Boyner, 3. LC Waikiki

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Sanayi Şirketi

1. TUSAŞ, 2. Kale, 3. Akçansa

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen İnternet Şirketi

1. Hepsiburada, 2. Sahibinden, 3. Obilet

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Dayanıklı Tüketim Şirketi

1. Arçelik, 2. BSH, 3. Vestel

• Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Enerji Şirketi

1. Shell, 2. Enerjisa, 3. Tüpraş

• Gençler Tarafından Kariyer Hesabı Sosyal Medyada En Beğenilerek Takip Edilen Şirket

1. Aselsan, 2. Mercedes-Benz Türk, 3. Anadolu Efes

• Gençler Tarafından Sürdürülebilirlik Çalışmaları En Beğenilen Şirket

1. Sabancı Topluluğu, 2. Unilever, 3. Arçelik

• Kampüs Etkinliklerinin En Beğenilen Şirketi

1. Anadolu Efes, 2. TUSAŞ, 3. Eti

• Gençlerin En Beğendiği Uzun Dönem Staj Programı

1. TUSAŞ – SKY, 2. Mercedes-Benz Otomotiv - Drive-Up, 3. Henkel - Step Up

• Gençlerin En Beğendiği Kısa Dönem Staj Programı

1. Sabancı Holding - Yeni Nesil Kariyer Deneyimi, 2. Arçelik - Fresh Start, 3. Coca-Cola İçecek - Summer Fest Internship Program

• Gençlerin En Beğendiği MT programı

1. Aselsan - a Yetenek, 2. Coca-Cola İçecek - Next Talent Genç Yetenek Programı, 3. Unilever – UFLP

• Gençlere En İlham Veren İK Liderleri

1. Yakup Aydilek – Enerjisa / İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı, 2. Esra Beyzadeoğlu - Hepsiburada/ İnsan Kaynakları Grup Başkanı, 3. Deniz Daver - Abdi İbrahim / İnsan ve Kültür Grup Başkanı

• En Beğenilen Öğrenci Kulübü (Kariyer)

1. ODTÜ-Verimlilik Topluluğu, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi-İşletme Kulübü, 3. Boğaziçi Üniversitesi–BÜYAK

• En Beğenilen Öğrenci Kulübü (Sosyal)

1. Yıldız Teknik Üniversitesi - Gezi ve Kampçılık Kulübü, 2. ODTÜ-Caz Topluluğu, 3. Boğaziçi Üniversitesi - Radyo Kulübü .