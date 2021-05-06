Genç Sanayici Erçin Polat Bodrum’daki Emlak Kiralama Ve Satışındaki Artışlara Gelen Zamları Değerlendirdi

Kendisinin de Bodrum’da bitmiş ve devam etmekte olan çeşitli projeleri bulunan Yüksek Mimar Erçin Polat, son dönemde Bodrum genelinde emlak kiralama ve satışında yüksek oranlarda artış gerçekleştiğini ifade etti.

Polat, “Bodrum'da emlak sektörü fiyat açısından tepe noktasına kadar geldi.Bundan daha fazla yükselmez dediğim her noktadan sonra biraz daha yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. İnsanlar büyük şehirlerden kaçıyor. Bu da Bodrum gibi sayfiye yerlerindeki emlak kiralama ve satışındaki artışların suni şekilde yükselmesine neden oluyor”dedi

Muğla'nın tatilcilerin uğrak mekânı da olan ilçesi Bodrum tam kapanmanın başladığı günden itibaren çok konuşulmaya başlandı. Adeta büyükşehirlerden Bodrum'a bir göç başladı. Sanat Güneşi Zeki Müren'in Bodrum'da yaşamaya başlamasının ardından pek çok ünlü ismin ilgi odağı olmuştu Bodrum. Gerçekten de muhteşem doğasıyla bir gelenin bir daha gitmek istemeyeceği kadar güzel bir ilçe.

Denizinin rengine dahi kendi ismini veren bir başka ilçe daha yok dünyada. Yüksek Mimar ve SanayiciErçin Polat ta Bodrum'da başlattığı projelerle çok güzel ve başarılı işlere imza attı. Son dönemde devam eden projesinde de Bodrum'un doğal yapısına saygılı ama modern bir anlayışı hayata geçirmiş. “Bodrum benim hayatımda çok özel bir yere sahiptir. Gerek doğası gerek havasıyla insana huzur ve ferahlık verir. Ben de ürettiğim projelerde bu güzel şehre olan saygımı kaybetmeden onunla bütünleşen modern yapılar tasarlıyorum. Bence herkes ölmeden önce yapılacaklar listesine Bodrum'da bir yaz geçirmeyi eklemelidir” sözleriyleErçin Polat, Bodrum'a olan hayranlığını da dile getiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.