DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  EKONOMİ / 
  • Genç Sanayici Erçin Polat Bodrum’daki Emlak Kiralama Ve Satışındaki Artışlara Gelen Zamları Değerlendirdi

Genç Sanayici Erçin Polat Bodrum’daki Emlak Kiralama Ve Satışındaki Artışlara Gelen Zamları Değerlendirdi

Kendisinin de Bodrum’da bitmiş ve devam etmekte olan çeşitli projeleri bulunan Yüksek Mimar Erçin Polat, son dönemde Bodrum genelinde emlak kiralama ve satışında yüksek oranlarda artış gerçekleştiğini ifade etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 16:49:41
Genç Sanayici Erçin Polat Bodrum’daki Emlak Kiralama Ve Satışındaki Artışlara Gelen Zamları Değerlendirdi

Polat, “Bodrum'da emlak sektörü fiyat açısından tepe noktasına kadar geldi.Bundan daha fazla yükselmez dediğim her noktadan sonra biraz daha yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. İnsanlar büyük şehirlerden kaçıyor. Bu da Bodrum gibi sayfiye yerlerindeki emlak kiralama ve satışındaki artışların suni şekilde yükselmesine neden oluyor”dedi

Muğla'nın tatilcilerin uğrak mekânı da olan ilçesi Bodrum tam kapanmanın başladığı günden itibaren çok konuşulmaya başlandı. Adeta büyükşehirlerden Bodrum'a bir göç başladı. Sanat Güneşi Zeki Müren'in Bodrum'da yaşamaya başlamasının ardından pek çok ünlü ismin ilgi odağı olmuştu Bodrum. Gerçekten de muhteşem doğasıyla bir gelenin bir daha gitmek istemeyeceği kadar güzel bir ilçe.

Denizinin rengine dahi kendi ismini veren bir başka ilçe daha yok dünyada. Yüksek Mimar ve SanayiciErçin Polat ta Bodrum'da başlattığı projelerle çok güzel ve başarılı işlere imza attı. Son dönemde devam eden projesinde de Bodrum'un doğal yapısına saygılı ama modern bir anlayışı hayata geçirmiş. “Bodrum benim hayatımda çok özel bir yere sahiptir. Gerek doğası gerek havasıyla insana huzur ve ferahlık verir. Ben de ürettiğim projelerde bu güzel şehre olan saygımı kaybetmeden onunla bütünleşen modern yapılar tasarlıyorum. Bence herkes ölmeden önce yapılacaklar listesine Bodrum'da bir yaz geçirmeyi eklemelidir” sözleriyleErçin Polat, Bodrum'a olan hayranlığını da dile getiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan