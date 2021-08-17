Genç kripto para milyarderinden Bitcoin geliştiricilerine rekor bağış

29 Yaşındaki kripto para milyarderi Sam Bankman-Fried, yaklaşık olarak yarım milyon doları, Bitcoin geliştiricilerini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruma bağışladı. Bağışlanan miktar, kurumdan burs alan Bitcoin geliştiricilerine aktarılacak..

29 Yaşındaki kripto para milyarderi Sam Bankman-Fried, yaklaşık olarak yarım milyon doları, Bitcoin geliştiricilerini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruma bağışladı.

Kripto para türev borsası FTX'in kurucusu olan Sam Bankman-Fried, üç yıllık bir anlaşma ile yıllık olarak 150.000 doları, Bitcoin topluluğuna destek veren bir organizasyon olan Brink Technology'ye bağışladı. Bağışlanan miktar, kurumdan burs alan Bitcoin geliştiricilerine aktarılacak..

limenya.com'un haberine göre, Sam Bankman-Fried'in Bu bağışı, Bir Kripto Para Borsasından Gelen İlk Çok Yıllı Taahhüt Olacak Bitcoin'in çekirdek geliştiricileri ve eğitim uzmanları tarafından kurulan Brink, Bitcoin'in açık kaynaklı yazılımının protokolünün ve ağının güçlü kalmaya devam etmesi için yeni mühendislik yeteneklerini bulabilmeyi amaçlıyor.

Hong Kong merkezli bir borsa olan FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Brink gibi eğitim programlarının, hızla şekil değiştiren bu sektörün daha da genişleyebilmesi için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor: “FTX'in ilk kez çok yıllı fonlama aktivitelerine katılan kripto para borsası olmasından onur duyuyoruz. Bu sayede Bitcoin'in açık kaynaklı yazılımcı topluluğuna uzun vadeli yatırımlar yapabilmek için gereken finansal stabiliteye ulaşmış olduk.”

Dikkat çekmeyen kripto para milyarderlerinden biri olan Sam Bankman-Fried, uzun bir süre önce parasının büyük bir kısmını, inandığı değerler uyarınca başkalarına dağıtmak istediğini açıklamıştı..

Ünlü CEO Daha Önce de Bağışlarıyla Konuşulmuştu Sam Bankman-Fried ayrıca ABD başkanı Joe Biden'ın kampanyasına rekor düzeyde bağış yapmasıyla tanınmıştı.

Sam Bankman-Fried bu kampanyaya Google CEO'su Eric Schmidt ve Netflix CEO'su Reed Hastings gibi isimler ile aynı miktarlarda katkıda bulunmuştu.

1992 yılında doğan Sam Bankman-Fried, 2014 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'den fizik diplomasıyla mezun oldu. 2017 yılında bir ticaret şirketi olan Alameda Research'ü kuran Bankman Fried, 2019 yılında ise kripto para türev borsası FTX'i kurdu. Aynı isim ayrıca 2021 yılında bir merkezsiz kripto para borsası olan Serum'un da kuruculuğunu yaptı. Sam Bankman-Fried'in net varlığının 16.2 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor. Ünlü CEO, Ethereum'a karşı, rakip Blockchain olan Solana tarafında bulunmasıyla da tanınıyor. CEO, nihai hedefinin 1 milyar kişiden fazla insanı kripto paralara ve merkezsiz finans alanına çekmek olduğunu belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.