Genç iş insanı İsmail Aslan’dan otomotiv sektörüne yatırım

Cengiz Han Süt Ürünleri markasının kurucusu İsmail Aslan, otomotiv sektörüne de yatırım yapacaklarını, gerçekleştirecekleri projelerle sektörün gelişmesine katkıda bulunacaklarının altını çizdi.

Süt Ürünleri sektöründeki yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Han Süt Ürünleri markasının kurucusu İsmail Aslan, otomotiv sektöründe yapacakları yatırım hakkında konuştu:

“Biliyorsunuz, sektörlere başarılı yatırımlarda bulunduğunuz takdirde, sektörün ilerlemesine de katkı sağlamış olursunuz. Bu durum, aslında ülke ekonomisine de bir katkıdır. Biz de otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu alanda yatırımların olması gerektiğine inandığımız için bu alanda çeşitli yatırımlarımız olacağını ifade edebilirim. Gerekli çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Sektörün nelere ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz için yatırımlarımızın akıllıca olacağını düşünüyoruz.”

“Süt Ürünleri Sektörüne Başarılı Yatırımlarda Bulunduk!”

Süt Ürünleri sektörüne yatırımlarda bulunan ve bu alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştiren iş insanı İsmail Aslan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Süt Ürünleri, yatırım yaptığımız en önemli sektörler arasında yer alıyor. Bu alanda pek çok gerçekleştirdik. Şimdi de son yıllarda bir daralma yaşasa da hâlâ çok önemli olan ve piyasanın belirleyicilerinden biri olma özelliğine sahip otomotiv sektöründe yatırımlarımız olacak. Yatırımlarımızın başarı elde etmesinde birçok faktörün belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Ekip üyelerimiz, ne yapmaları gerektiğini biliyor. Ayrıca sektöre giriş yapmadan önce AR-GE çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, sektörün ihtiyaç duyduğu hususları belirliyoruz. Daha sonra gerekli çalışmaları yaparak sektörde dikkat çekecek adımlar atıyoruz. Bunların tamamı bir araya geldiğinde başarılı sonuçlara ulaşıyoruz.”

“Otomotiv Sektörüne Yatırım Yaparak Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunacağız!”

Ülke ekonomisine yapacakları yatırımlarla katkıda bulunacaklarını belirten iş insanı İsmail Aslan, “Son yıllarda otomotiv sektörünün piyasası daraldı. Bunun altında yatan pek çok neden bulunuyor. Özellikle pandemi süreci, otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Yine de otomotiv sektörü, piyasayı etkileyen bir alan olma özelliğine sahip. Bu nedenle biz de otomotiv sektörüne giriş yapmak ve çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ve profesyonel çalışma gerçekleştirdiğimiz alanların her birinde önemli başarılara imza attık. Bu durumdan mutlu olmakla birlikte çok daha yoğun bir çalışma sergileyerek daha iyisi olacağımızı da ifade edebilirim.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

İsmail Aslan kimdir?

İsmail Arslan 24 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde doğmuş ve Doğuş Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirmiştir. Aslan, genç yaşta Cengiz Han Süt Ürünleri firmasını kurarak işletmeciliğe ilk adımını atmıştır. .