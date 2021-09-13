DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor
BAE'den özel sektörde çalışanlara vatandaşlık şartı
Taliban, Reşid Dostum’un lüks malikânesinde!
Domates aşısı nedir? Domates aşısı koronavirüse karşı korur mu?
İçişleri: 2021'de 130 terör eylemi engellendi
Genç iş adamı Batuhan Bağıban’dan örnek davranış
Iğdır'ın anjola(kara) eriği; her ağaç 100 kilo veriyor
KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanır?
İskoçlardan bir bağımsızlık referandumu hamlesi daha
Doctor Who'nun yıldız ismi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
Elif Şafak'ın yeni romanı İzlanda’da ödüle layık görüldü
Ankara'da 300 Bisikletçi 60 Kilometre Pedal Çevirdi
78. Venedik Film Festivali’nde ödüller kimlere gitti?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
Un kurabiyesi nasıl yapılır?

TIMETURK / EKONOMİ / Genç iş adamı Batuhan Bağıban’dan örnek davranış

Genç iş adamı Batuhan Bağıban’dan örnek davranış

Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, orman yangınları nedeniyle mağdur olanların ardından sel felaketinde zarar görenler için de kolları sıvadı. Sinop’taki sel sırasında bölgeye yardım ekipleri gönderen genç iş adamı, daha sonra afetzedelere kamyonlarla yardım kolileri yolladı: “Yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

43 Dakika Önce
2021-09-13 16:35:25
Genç iş adamı Batuhan Bağıban’dan örnek davranış

Türkiye önce orman yangınlarıyla, ardından sel felaketleriyle sarsıldı. Yardım severler, her iki afetten de zarar görenler için seferber oldu. O isimlerden biri de Ankara merkezli Gürbağ Group'un Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban'dı. Firmasının da desteğiyle önce yangın bölgelerine yardımlar gönderen genç iş adamı, son olarak Sinop'un Ayancık ilçesi için kolları sıvadı.

TEK BİR KİŞİYE BİLE FAYDAMIZ DOKUNDUYSA NE MUTLU BİZE

Gürbağ Group olarak 65 kişilik donanımlı bir ekibi Ayancık'a sevk ettiklerini belirten Batuhan Bağıban, yardımlarının bununla sınırlı kalmadığını açıkladı: “Hem orman yangınları hem de Karadeniz bölgesindeki sel felaketi nedeniyle derin bir üzüntü duyduk. Bu süreçte Gürbağ Group olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımız bölgedeki AFAD ekipleriyle koordineli olarak çalıştı. Hemen ardından afetzedelere kısa süreli de olsa bazı ihtiyaçlarını karşılayacak yardım kolileri gönderdik. Tek bir kişiye bile faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz böyle zamanlarda dayanışma ruhunu ön plana çıkaran bir toplumuz, el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Yaraları sarmak için bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş