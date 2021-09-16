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Genç girişimci devlet desteğiyle kaliteli süt üretiyor

Niğde'de yaşayan genç girişimci Gökhan Tuğrul devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, Almanya'dan getirttiği yüz yıllık soy kütüğüne sahip hayvanlarla üretime katkı sağlıyor.

18 Dakika Önce
2021-09-16 19:15:25
Genç girişimci devlet desteğiyle kaliteli süt üretiyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı Denetimleri Ön Lisans Programından mezun olan Gökhan Tuğrul (26), inşaat mühendisliği okumak için 2016 yılında Macaristan'a gitti.

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Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Tuğrul, eğitimi süresince özellikle Almanya ve Hollanda'da ziyaret ettiği modern çiftliklerden etkilenerek memleketinde de bu tarz bir işletme kurmak istedi.

Ülkesine döndüğünde Kaynarca köyü yakınlarına yaklaşık bir milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon liraya "genomik damızlık düve ve süt çiftliği" kuran Tuğrul, modern hayvancılık yapmaya başladı.

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Tuğrul, AA muhabirine, Avrupa'da hayvancılığın profesyonel şekilde yapıldığını ve gen değerleri yüksek hayvanların ön planda tutulduğunu söyledi.

Hayvanın gen yapısının değerlendirilerek doğurganlık durumu, süt verimi ve yaşam süresi gibi etkenlerin önceden bilinmesi ve daha kaliteli, verimli ve bilinçli hayvancılık yapılmasının genomik hayvancılık olarak nitelendirildiğini belirten Tuğrul, amaçlarının kaliteli üretim yapmak olduğunu vurguladı.

"Günlük 3 bin 300 - 3 bin 500 litre süt verimimiz var"

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Tuğrul, özel seçtikleri hayvanları getirttiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Almanya'dan 100 yıllık hayvan kütüklerinin tutularak annesinin doğurganlık durumu, onun annesinin süt verimi durumu, yaşam süreleri gibi resmi verilere dayanarak hayvan getirdik. İşletmemizde şu an 198 genomik hayvan mevcut. Bunun yanında hastalıklardan arilik belgesine başvurduk. İşletmemizi Avrupa standartlarında yaptık. Arilik sertifikasının ilk aşamasını geçtik, ikinci aşamasındayız. Ortalama 100 baş sağılır hayvanımız var. Günlük 3 bin 300 - 3 bin 500 litre süt verimimiz var."

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Çiftlikte hayvanlara her an müdahale edebilecek sağlık ekibinin hazır bulunduğunu aktaran Tuğrul, hayvanın günlük ihtiyacı olan tüketimin özel belirlendiğini, yonca, arpa, buğday, mısır silajı gibi kaba yemi kendilerinin ürettiğini ifade etti.

Tuğrul, hayvanların aşılarının ve bakımlarının düzenli yapıldığını, düve satışlarının yaklaşık 5 yıl sonra başlayacağını bildirdi.

Hayalindeki çiftliğe devlet desteğiyle kavuştuğunu anlatan Tuğrul, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Türkiye'nin ikinci genomik işletmesi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da tesisin kentin örnek işletmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Niğde'nin hayvancılıkta iyi bir konumda olduğunun altını çizen Baş, "Tesis, ilimizin ilk, Türkiye'nin ise ikinci genomik işletmesi. Tesis, yaklaşık 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 90 dekarlık bir alan içine kurulu. İlimizin en kaliteli sütünün üretildiği bir işletme. Süt verimi, kalitesi, ölçülebilirliği ve kalite kontrolü çok yüksek. Düve satım merkezi olarak planlanıyor." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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