Gemlik Gübre'den indirim açıklaması

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Gemlik Gübre'nin, büyük bir kampanya ile CAN%26 gübresinde bugüne kadar yapılan indirimlere ek olarak yüzde 35 indirim yaparak ton başına yeni fiyatı bugün itibarıyla 4 bin TL olarak açıkladığı bildirildi.

Açıklamada, "Açıklanan bu fiyat ile Gemlik Gübre, üretimini yapmış olduğu CAN%26 gübresini ton başına 600 avro seviyelerinde olan yurt dışı tedarik fiyatına göre yüzde 50 daha uygun fiyat mertebesine getirmiş ve Türk çiftçisine desteğini sunmuş oldu." denildi.

Global piyasalarda yükselişini sürdüren tüm emtia ve özellikle enerji fiyatlarındaki artışlara endeksli olarak artan girdi ve üretim maliyetlerine rağmen Gemlik Gübre'nin, bu zorlu süreçte Türk çiftçisinin yanında olmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonla mücadeleye destek vermek ve çiftçilerimizin artan maliyetlerini rahatlatmak adına Gemlik Gübre, sorumluluk almaktan kaçınmamış ve artan girdi maliyetlerini göz ardı ederek büyük bir indirim daha yapmıştır. Şirketimiz, artan girdi maliyetleri ve tüm zorlu koşullara rağmen çiftçilerimizin yanında olmaya devam ederek indirimlere bundan sonra da öncülük edecek ve piyasalara olumlu yön vermeyi sürdürecektir."

(AA) .