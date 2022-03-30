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TIMETURK / EKONOMİ / Gelir vergisi beyanında son gün yarın

Gelir vergisi beyanında son gün yarın

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta sona erecek.

1 Saat Önce
2022-03-30 14:15:15
Gelir vergisi beyanında son gün yarın

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi yarın bitecek.

Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Hazır Beyan Sistemi'nden vergi dairesine gitmeden ödenebilecek

Sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden hızlı ve güvenli şekilde beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecek.

Hazır Beyan Sistemine "www.gib.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, 2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere, birinci taksitin damga vergisi ile birlikte yarın, ikinci taksitin 1 Ağustos 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Mükellefler vergilerini, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Hazır Beyan Sistemiyle beyan edilen kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi ödemeleri, Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile 02.00-23.45 saatlerinde yapılabilecek. .

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