Gelinlik için Türkiye'ye geliyorlar

'Ülkemizde yılda yaklaşık 550 bin evlilik yapılıyor. Evlilik, düğün sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok özel ve hassas bir konu. O nedenle burada önemli olan şey az alışveriş için tercih edilen ülke, ülke içerisinde de marka olmak...'

Gelinlik ve abiye üretim kapasitesiyle iç pazarın yanında ihracat pazarında da önemli paya sahip sektör, salgın döneminde düğün merasimlerine gelen kısıtlamayla zor günler geçirdi. En önemli pazarlar olan Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması ve kademeli normalleşme adımlarıyla kentteki irili ufaklı atölyelerde hareketlilik başladı.Yabancıların son dönem adresi ise gelinlikte Türkiye....

Fiyatlar önemli etken

Yabancıların gelinlik için tercih ettiği Türkiye'ye dövizdeki yükseliş nedeniyle ilgi daha da arttı. En çok müşteri ise 1 Kuveyt Dinarı'nın 40 TL olması nedeniyle Kuveyt'ten geliyor.Dövizdeki hareketliliğin gelinlik sektörüne etkisi hakkında bilgi veren Beyaz Butik Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Özil “Sektörümüzde tüm kumaşlar Dolar üzerinden fiyatlandırılmakta. Dolar ile alıp TL ile satıyoruz. Bu nedenle kurdaki her artış, makası negatif anlamda daha da daraltıyor. Ancak fiyatı sabit tutmak için Beyaz Butik olarak ne kullandığımız malzemeden ne de işçilik standardımızdan asla feragat etmeyiz. O nedenle maalesef fiyatların artması bekleniyor” dedi.

En çok Kuveytliler alıyor

Yabancıların gelinlik için Türkiye'yi sıklıkla tercih ettiğini ancak dövizdeki yükselişle müşteri sayısının daha da arttığını aktaran Özil, “İstanbul, dünyanın birçok yerinden gelen turistler için hem kültürel ve tarihi değerleriyle hem de moda alıcılarına sunduğu sınırsız seçeneklerle çok önemli bir cazibe merkezi konumunda. Yurtdışından İstanbul'a sadece alışveriş yapmak için gelen ciddi bir kitle var. TL'nin dolar karşısında değişimiyle yabancıların karar vermeleri ve alım yapmaları daha kolaylaştı. Türkiye olarak, kurdan bağımsız, Orta Doğu'nun tercih ettiği ülkelerin başında geliyoruz. Döviz dendiğinde hep dolardan bahsediyoruz ancak müşteri özelinde düşündüğümüzde dolardan faklı para birimlerini de göz önüne almamız gerekebiliyor. Mesela Kuveyt, bizim yurtdışı müşterilerimiz arasında önemli bir paya sahip.” diye konuştu.

Ülke ekonomisine katkı

Yabancıların gelinlik talebini karşılayabilmek için sektörde birçok markanın tasarımdan satışa tüm süreçleri geliştirmeye çalıştığına dikkat çeken Özil, “Bu şekilde ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlanıyor. Gümrüksüz ihracatın en büyük avantajı ülkemize sadece moda sektöründe değil, aynı zamanda turizm, ulaşım, sağlık, kozmetik gibi diğer sektörlerde de hareket kazandırıyor olması. Bu hareket ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yıllık evlilik 550 bin

Özil, sektörün büyüklüğü hakkında ise “Ülkemizde yılda yaklaşık 550 bin evlilik yapılıyor. Evlilik, düğün sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok özel ve hassas bir konu. O nedenle burada önemli olan şey az alışveriş için tercih edilen ülke, ülke içerisinde de marka olmak. Döviz kurunun etkisiyle ülkemizi tercih edenlerin sayısının çok daha fazla olacak. Oluşan bu durumda da bize düşen katma değeri yüksek, üst segment ve kalitede ürünler yaparak elde edilecek döviz gelirini maksimize etmektir” bilgilerini verdi.

Ortadoğu gösteriş, Avrupa sadelik seviyor

Dünyanın her yerinden müşterileri olduğunu kaydeden Özil, “Son dönemde en çok satış yaptığımız ülkelerin başında Katar, Kuveyt, Dubai, Lübnan, Mısır ve Libya geliyor. Bunların yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinden de çok sayıda müşterimiz bulunuyor. Sayıları diğerleri kadar çok olmasa da Etiyopya, Fas, Tunus, Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika ülkelerine de ürün veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.