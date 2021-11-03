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TIMETURK / EKONOMİ / Gelecek yıl faiz artışı olacak mı? ECB Başkanı Lagarde açıkladı

Gelecek yıl faiz artışı olacak mı? ECB Başkanı Lagarde açıkladı

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin gelecek yıl faizleri yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini açıkladı.

48 Dakika Önce
2021-11-03 15:01:15
Gelecek yıl faiz artışı olacak mı? ECB Başkanı Lagarde açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizlerin önümüzdeki ekim ayında artırılacağına yönelik piyasadaki öngörülere karşın, ECB'nin gelecek yıl faizleri yükseltmesinin pek mümkün görünmediğini açıkladı.

Lagarde Lizbon'da yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarına yönelik ileriye dönük değerlendirmemizde, faizlerin yükselmeye başlaması için yerine getirilmesi gereken üç koşulu açıkça dile getirdik" dedi.

Lagarde, "Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadede enflasyon görünümü düşük kalmaya devam ediyor ve bu nedenle bu üç koşulun gelecek yıl yerine getirilmesi pek olası değil" diye konuştu.

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK AZALDI

Diğer yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de ağustos ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde yüzde 6,7'ye indi. Euro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 7,5 olan işsizlik, eylülde yüzde 7,4'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde belirlenmişti. AB'de işsiz sayısı eylülde 14 milyon 324 bin olurken, bunun 12 milyon 79 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 815 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 307 bin olarak belirlendi.

Ülke bazında ise en yüksek işsizlik yüzde 14,6 ile İspanya'da yaşandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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