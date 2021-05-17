Geçen hafta ne oldu, bu hafta neler bekleniyor?

Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 520 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 500 ve 495 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

Tam kapanma döneminin tamamlandığı fakat 1 Haziran'a kadar süreceği açıklanan 29 Nisan öncesine benzer bir döneme geçeceğimiz kısmi kapanma haftasına başlangıç yapıyoruz. Geçen hafta ABD'de beklentileri aşan enflasyon sonuçları piyasalarda dalgalanmaları artırmıştı.Yarım gün açık piyasalarımız bu veriyi kapanıştan sonra öğrendi.



Dış piyasalar ve enflasyon endişesi

Kur tarafında ise düşük işlem hacimleri ile geçen günde 8.50 TL üzeri denense de hafta sonuna yaklaşılırken 8.41'in altına kadar düşüş meydana geldiği gözlendi. Dış piyasalarda ise enflasyon endişesine dayalı fiyatlama uzun sürmedi. Bunun nedeni ise faiz artırımı konusunda aceleci olmamaya devam eden FED yetkilileri açıklamalarını söyleyebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70 üzerini test etse de cuma günü yüzde 1,63 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar endeksi ise yeniden 90.0'lı seviyelere yaklaştı.

Perakende satışlarda hızlanma muhtemel

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'in analizine göre; ABD Merkez Bankası FED'in kısa vadeli ani yükselişlerin geçici olacağına dair güvence vermesine rağmen, artan fiyatlara ilişkin endişeler nedeniyle ABD endeksleri Şubat sonundan bu yana en kötü haftalarını yaşıyor. Son gelen veriler içerisinde perakende satışların beklentileri karşılayamadığı gözlendi. Bu veri ardından daha yapılacak çok şey olduğuna dair yorumların enflasyona dair endişeleri bir miktar bastırdığını söylemek mümkün. Fakat rekor tasarruflar ve yeniden açılan bir ekonomi ile önümüzdeki aylarda perakende satışlarda hızlanma olmasının muhtemel olduğu düşünülüyor....

Ekonomik veriler odak noktasında

...Son haftalarda çoğunlukla iyimser okumaların ardından ekonomik veriler yeniden odak noktasında. Haftanın sonunda gelişmiş dünyanın çoğunda Mayıs ayı için satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) sonuçları takip edilecek. Bundan önce, Salı günü, yatırımcılar Japonya ve Euro bölgesi ilk çeyrek GSYİH rakamlarını izleyecek. Aşıların yaygınlaştırılması ve toparlanma belirtileri, büyük ekonomilerdeki PMI'ların daralmadan genişlemeye geçiş için 50 sınır çizgisinin rahatça üzerinde kalması anlamına gelecek...



Döviz kurundaki hareket

Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramı nedeniyle yurtiçi piyasalar kapalıyken döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin hızlandığı görüldü. ABD'de açıklanan veriler döviz kurundaki harekette etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hafta içerisinde açıklanacak olan ABD işsizlik başvuruları ve PMI verileri yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,45 ve 8,55 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,40 ve 8,35 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

Avrupa ekonomisindeki beklentiler

Avrupa'da ekonominin yılın ikinci yarısında gelişme kat edeceği beklentisi ekonomik veriler ile destekleniyor. Açıklanan güven endeksi son zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşirken bu hafta açıklanacak Avrupa Bölgesi büyüme ve enflasyon oranı yakından takip edilecek. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,25 ve 10,30 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 destek seviyeleri önemini koruyor.

Aşılamanın sonuçları etkileyecek



...Aşılamanın hızlanması ile normalleşme sürecinin hızlanmasının sonuçları ekonomik verilere yansıması bekleniyor. Bu hafta ABD ve İngiltere'de açıklanacak olan PMI verileri ile İngiltere Enflasyon verisi yakından takip edilecek. Aşağı yönlü hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,4100 ve 1,4125 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4065 ve 1,4035 destek seviyeleri önem arz ediyor.



Ons altında satış beklentisi

Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi Gram Altın'daki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Dolar endeksinde görülen sert yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin tekrar yükselişe geçmesi Ons Altın'da satış baskısı oluşturuyor. Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 520 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 500 ve 495 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.