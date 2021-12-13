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TIMETURK / EKONOMİ / Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı yayımlandı. Birçok öğretim üyesi alımı yapacağını bildiren üniversite, şartları ve bölümleri belirtti. Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Uçak Mühendisliği, Yabancı Diller öğretim elemanı alımı ilanları...

1 Saat Önce
2021-12-13 23:15:41
Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” ile “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

NOT: “ 20211219 , 20211220, 20211223, 20211224 numaralı” ilanlara “Öncelikli Alan kapsamında Araştırma Görevlisi” alım yapılacaktır.

Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Uçak Mühendisliği, Yabancı Diller bölümlerinde alımlar gerçekleştirilecek.

gebze üniversitesi öğretim elemanı alımı

gebze üniversitesi öğretim elemanı alımı 1

gebze üniversitesi öğretim elemanı alımı 2

Başvuru Nasıl Yapılır ve Şartları Nelerdir?

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım Başvurusu ve Şartları İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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