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TIMETURK / EKONOMİ / Gazprom, Rusya'nın gaz rezervlerinin kaç yıl yeteceğini açıkladı

Gazprom, Rusya'nın gaz rezervlerinin kaç yıl yeteceğini açıkladı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya'nın dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahip olduğunu ve yüz yıldan daha uzun bir süre gaz sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

22 Dakika Önce
2021-09-17 23:01:04
Gazprom, Rusya'nın gaz rezervlerinin kaç yıl yeteceğini açıkladı

Miller, "Rusya'daki gaz rezervleri, Gazprom'un gaz rezervleri dünyanın en büyüğü ve önümüzdeki yüz yıl boyunca rezervlerle ilgili sorun yaşamayacağız" dedi.

Miller, şu anda Yamal'da işledikleri bazı yatakların 2132 yılına kadar hizmette olacağını ifade etti.

Avrupa'da bin metreküp gazın fiyatının 963.9 dolara çıkarak rekor kırmasını da değerlendiren Miller, "Avrupa'nın yeraltı depolarında ciddi bir açık gözleniyor ve bu durum fiyatları etkiliyor. Fiyatlar daha da yukarı çıkabilir" diye konuştu.

Westwood Global Energy'ye göre 2020 yılında dünyada keşfedilen petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 70'i Rusya'da bulunuyor.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin mevcut petrol rezervlerinin 59 yıl, gaz rezervlerinin ise 103 yıl yeteceğini açıklamıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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