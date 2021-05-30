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Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus’un Kiev’den gelen ilk uçuşunu karşıladı

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, “Salgına karşı tüm önlemlerimizi alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

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30.05.2021 20:49:36
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus’un Kiev’den gelen ilk uçuşunu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus Havayolları'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu sabah Kiev'den gelen Pegasus Havayolları uçağını su takıyla karşıladı.

Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla 168 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Pegasus, sezon boyunca haftada dört gün Gazipaşa ve Kiev arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, “Bugün Pegasus Havayolları'nın Kiev'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Salgına karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

2021'de hava yollarının planlamalarına göre, bugün itibarıyla Gazipaşa-Alanya Havalimanına 12 hava yolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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