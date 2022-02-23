Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak!

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin bir ilan yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre kaç sözleşmeli personel alımı yapılacak? Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları nelerdir? Kaç personel alımı yapılacak? İşte merak edilen alımın detayları...

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin bir ilan yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre kaç sözleşmeli personel alımı yapılacak? Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları nelerdir? Kaç personel alımı yapılacak? İşte merak edilen alımın detayları...

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Gazi Üniversitesi Resmi Gazete'de;

"Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 13 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." ilanını yayımladı.

Hangi kontenjandan hangi şartlarla alım yapılacak?

Birçok farklı branştan alım yapılacağı için her bölüm için şartlar ayrı şekilde belirtilmiştir. İşte alım yapılacak bölümler ve şartları...

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Grafik) - 1) Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2) Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tekniker (Bilgisayar) - 1) Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2) Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tekniker (İnşaat) - 1) İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Teknisyen (Haberleşme Sistemleri) - 1) Elektrik-Elektronik Teknolojisi ortaöğretim Alanının Haberleşme Sistemleri veya Telekomünikasyon dallarının birinden mezun olmak. 2) Belgelemek kaydı ile en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Mühendis (Elektrik- Elektronik) - 1) Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2) Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Teknikeri (Anestezi) - 1) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2) Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Sağlık Teknikeri (Anestezi) - 1) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) - 1) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Radyoloji) - 1) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

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