Gaz ve elektrik krizi büyüyor, daha zor günler kapıda!

Avrupa’da gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış krize dönüştü. AB’de, hem konutlar ve hem de sanayi için kış zor geçecek.

En büyük gaz tedarikçilerinden Rusya, “Fiyatlar dengesiz. Düşen sıcaklık oynaklığı daha da tetikleyebilir” diyerek yeni krizler için uyardı.

Çin'den sonra Lübnan da karanlığa gömülürken, Hindistan'da birçok eyalette elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Lübnan'da döviz likidite sorunu sebebiyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, küresel piyasaların kış aylarında görülecek sıcaklık değerlerine odaklandığını ve düşük sıcaklıkların Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında oynaklığı tetikleyebileceğini belirterek, “Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ancak bize göre şu anda gerçekleşen şey önümüzdeki aylarda çözülmesi gereken geçici bir dengesizlik. Bu şok, arzın iyileşmesiyle atlatılacaktır” dedi.

Sentyurin, uzun süreli sözleşmelerin enerji fiyatlarındaki oynaklığı azaltabileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.