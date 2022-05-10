Gayrimenkulde fırsatçılık: 1 saat bile beklemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, düşük faizli kredi açıklamasının ardından fırsatçılar, satışa çıkardıkları konut fiyatlarını yükseltti. Bir ilan sahibi, açıklamanın üzerinden bir saat bile geçmeden evin fiyatını tam 850 bin lira artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kredilerinde faiz indirimi müjdesinin ardından ev sahibi olmak isteyenler ev beğenmeye başladı.

Ancak açıklanan paket, emlak piyasasındaki fırsatçıları da harekete geçirdi. İlanlardaki evlerin fiyatları dakikalar içinde yükseldi.

Fırsatçılar, talep artışı olacak beklentisiyle satıştaki konutlarının fiyatlarını hızla yükseltti. Bu değişim, internet üzerinden gayrimenkul satışı yapılan platformlara yansıdı.

Bir ilan sahibi İstanbul'daki konutu için 4 Mayıs'ta 1 milyon 750 lira bedel belirledi. 8 Mayıs'ta rakamı sadece 1 lira geri çekti. Faiz indirimi açıklamasından sonra ise konutun fiyatını tam 500 bin lira artırdı.

Başka bir konut sahibi ise 1 ay önce belirlediği rakamdan 850 bin lira daha fazla istedi.

Uzmanlara göre, alım gücünü zorlayan fahiş fiyat artışı, emlak sektörünün kan kaybetmesine neden olabilir.

Gayrimenkul Danışmanı Umut Güçlü, "Alıcılar kar etsin, daha rahat alsınlar diye beklediğimiz dönemde maalesef alımı yine zorlaştıracaktır bu. bu durum böyle devam ederse aynı şekilde stabil olarak arz ve talep ilişkileri yine eşit olarak devam edecektir." dedi.

TRTHaber .