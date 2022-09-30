Gayrimenkul fiyatlarındaki balonu patlatacak adımlar

Konuta olan ihtiyacın artmasına rağmen fiyatlarda oluşan köpük yüzünden yüz binlerce aile ev sahibi olamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve TOKİ'nin ihale yoluyla inşa edeceği 500 bin sosyal konut kampanyası ev hayali olan dar gelirliler için umut kapısı olurken, ekim ayında hem arsa tahsisli konut kampanyasına başvurular alınacak, hem de orta gelir grubu için düşük faizli, uzun vadeli konut kampanyası başlatılacak. Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, atılacak bu adımlarla gayrimenkulde oluşan balon fiyatlar bir bir sönecek ve piyasa dengesini bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında açıkladığı ve TOKİ'nin ihale yoluyla inşa edeceği 500 bin sosyal konutun ilk adımı olan 250 bin konut başlatılan seferberliğe vatandaşın ilgisi beklenenden fazla olunca yeni adımlar atılmaya başlandı. 5 milyonu aşan başvuru karşısında seferberlik kapsamında planlanan alt yapısı hazır olan arsa sayısının 1 milyona çıkarılacağı müjdesini yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, TV programında, "Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz. Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkân tanımak istiyoruz" dedi. 10 Ekim'de başlayacak müracaat öncesi vatandaşların fırsat olarak gördüğü bu açıklama acaba sektör açısından ne anlama geliyor?

Arsa maliyetlerinin yanı sıra inşaat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle projelerini askıya alan birçok inşaat firması için böylesine devasa bir seferberlik harekete geçip üretim yapmanın vesilesi olacak. Vatandaşların inşa edeceği her bir ev anahtar teslimine kadar mutlaka belli prosedürlere uygun şekilde hayat bulacak.

Öte yandan 250 bin sosyal konutun ilk 5 bini için ilk kazma 25 Ekim 2022'de vurulacak. En kısa zamanda da kura tarihleri açıklanacak, gerçek ihtiyaç sahibi olan ve müracaat yapan vatandaşlara fırsat sunulmuş olunacak.

Bütün bunlar pandeminin de etkisiyle neredeyse 2.5 yıldır zorunlu tatilde olan inşaatçıların işbaşı yapması anlamına geliyor. Şundan herkes emin olmalı ki, hükümetin namus meselesi gibi gördüğü bu seferberlik, vinçlerin yeniden çalışması ve binaların bir bir yükselmesini sağlayacaktır. 2 trilyon lirayı geçecek bir ekonomik değeri ile milyonlara moral veren “İlk Evim – İlk İşyerim” projesi için ceplerden çıkacak paranın yönü belli. Bu heyecana orta gelir grubu için de ekim ayının ikinci yarısında başlatılacak kampanyayı eklersek, gayrimenkul odaklı bir ivmelenmenin kasımdan sonra 2023 yılı boyunca gündemde olacağını söyleyebiliriz.

Emlak Konut GYO öncülüğünde sektörün önde gelen derneklere üye olan inşaat firmalarının katkısıyla düzenlenecek olan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyadan orta ve üst gelir grubundaki ihtiyaç sahipleri ve yatırımcılar yararlanacak. KONUTDER Başkanı Altan Elmas'ın kampanyanın sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacağını ve tüm Türkiye'den üreticilerin katılacağını söylemesi dikkate değer. Bu çabaların mutlaka yerini bulacağından eminim.

Birçok ülkeyi etkisi altına alan enflasyon girdabından kurtulmanın üretim, yerinde tüketim, ihracat ve fiyat istikrarı ile sağlanabileceğini artık herkes biliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan 500 bin konut için görev alacak olan müteahhitler kadar arsalara talip olacak vatandaşların çözüm ortağı olacağı müteahhitler için de artık fırsat kapıdadır. Madalyonun öteki yüzünde ise mevcut yapı stokundan satışta olanlar üzerinde oluşan köpüğün yavaş yavaş eriyeceğini net olarak söylemek istiyorum. Maliyet enflasyonuna rağmen bu erime yaşanacaktır. Bunu da malını kıymetli bilen ve sürekli fiyat arttırarak piyasanın dengesini bozmaya çalışan ev sahiplerine kötü bir sürpriz olarak iletmiş olalım.