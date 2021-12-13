Garantili Fon Transferi (GFT) nedir? GFT nasıl yapılır? Vakıf Katılım bankacılık söktörüne yeni bir sokul kazandıracak Garantili Fon Transferi (GFT)uygulamasını uygulamaya soktu. Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT ile vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Geri dönülemez ödeme taahhüdü olarak da tanımlanan Garantili Fon Transferi (GFT) şimdiden ticaretle uğraşanların ilgisini çekti. İşte Garantili Fon Transferi (GFT) ile ilgili detaylar....

Garantili Fon Transferi (GFT) nedir? GFT nasıl yapılır? Vakıf Katılım bankacılık söktörüne yeni bir sokul kazandıracak Garantili Fon Transferi (GFT)uygulamasını uygulamaya soktu. Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT ile vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Geri dönülemez ödeme taahhüdü olarak da tanımlanan Garantili Fon Transferi (GFT) şimdiden ticaretle uğraşanların ilgisini çekti. İşte Garantili Fon Transferi (GFT) ile ilgili detaylar....

Günümüzde pek çok kişinni zorluk çektiği konuya Vakıf Katılım çözüm getirdi. Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT'yle, vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Vakıf Katılım bankacılık söktörüne yeni bir sokul kazandıracak Garantili Fon Transferi (GFT)uygulamasına şimdiden ilgi oldukça fazla. Peki nedir bu GFT sistemi?

Garantili Fon Transferi (GFT) nedir?

Garantili Fon Transferi (GFT), mal veya hizmet alan işletmelerin vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapmasını, mal veya hizmet satan işletmelerin ise vadesi gelmeden önce alacaklarını diğer ödemeleri için dijital olarak transfer edebilmesini sağlayan bir gayrinakdi finansman ürünüdür.

Alıcı müşterimiz GFT finansmanı kullandığı anda GFT tutarı ve vade bilgisi satıcı müşterimizin GFT hesabına transfer edilir; hesabına GFT gelen satıcı müşterimiz ise vadesinde cari hesabına aktarılacak olan GFT'nin tamamını ya da bir kısmını diğer ödemeleri için farklı müşterilerimize devredebilir veya GFT vadesine kadar hesabında tutarak nakit olarak kullanabilir.

Vade geldiğinde GFT'yi elinde bulunduran firmaların GFT tutarları Vakıf Katılım garantörlüğünde cari hesaplarına otomatik olarak ödenir.

GFT Hesabı Nedir?

GFT hesabı, GFT bakiyelerinin tutulduğu ve transfer edilebildiği hesaptır. GFT işlemi yapmak isteyen her müşterimizin GFT hesabı olmalıdır.

GFT Transferi Nedir?

GFT transferi, müşterilerimizin hesabında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş olan GFT'leri ile vade tarihini beklemeden ödemelerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Hesabında vadesi gelmemiş GFT bulunan işletmeler, GFT'lerinin ister tamamını isterse bir bölümünü farklı GFT hesaplarına transfer ederek mal ve hizmet alımı yapabilir veya ödemelerini gerçekleştirebilir.

GFT Transferi Nasıl Yapılır?

GFT hesabında bakiye olan işletmeler bu bakiyenin veya bir bölümünün transferini dilerse İnternet ve Mobil Şube'den dilerse en yakın Şubemizden gerçekleştirebilir. İnternet ve Mobil Şube'de “Finansmanlar- Garantili Fon Transferi – Garantili Fon Transferi Yap” adımları takip edilerek, GFT gönderilebilir.

GFT'nin Özellikleri Nelerdir?

GFT, Vakıf Katılım'ın geri dönülemez ödeme taahhüdüdür.

GFT ile işletmeler vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde dijital kanallarda gerçekleştirir.

GFT satıcılarının GFT şeklinde tahsil edilen vadeli alacakları, ticari mal ve hizmet alımları için kullanacağı dijital bir ödeme aracı haline gelir.

Vadeli ödemeler düşük maliyetle ve Vakıf Katılım güvencesiyle gerçekleştirilir.

Satıcı müşterimizin GFT alacağının vadesi değişmez ve sabittir.

Hesabında GFT bulunduran satıcı müşterimiz, GFT alacağını GFT hesabı bulunan başka müşterilerimize dijital kanallardan kısmen veya tamamen transfer edebilir.

GFT finansmanı veya transfer edilen GFT tutarı, vadesi değiştirilmeden, parça parça veya tamamen, GFT hesabı olan müşterilerimiz arasında transfer edilerek, vadeli ticari ödemeler Vakıf Katılım garantörlüğünde gerçekleştirilir.

Geleneksel vadeli ödeme enstrümanlarına alternatif olacak GFT, tamamen dijital kanallarla dolaşıma alındığı için operasyonel risk ve maliyet azalır.

Devir ve dolaşımı havale ve EFT kadar hızlı, kolaydır ve eş zamanlıdır.

Vakıf Katılım garantörlüğü ile vadeli ödemelerin ödenmeme riski ortadan kalkar.

Garantili Fon Transferi (GFT) Vakıf Katılım adına tescillenmiş sektörde ilk olan bir markadır.

GFT' nin transferinde ve devrinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır; dilendiği kadar defalarca kez Vakıf Katılım müşterileri arasında transfer edilebilir.

Vakıf Katılım müşterilerinin mal ve hizmet alımlarını GFT ile yapmaları Vakıf Katılım garantörlüğünde gerçekleştirilmesi sebebiyle ticarette güveni tesis eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.