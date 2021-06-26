'GAP'ın başkenti'nde jeotermal enerjili sera atağı

'GAP'ın başkenti' Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması hedefleniyor.

GAP kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hizmet veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

Verdiği desteklerle enerjiden sulamaya, tarımdan turizme bölgenin birçok alanda kalkınmasını sağlayan GAP BKİ, hazırladığı yeni projelerle yeni üretim ve istihdam alanları oluşturulmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda GAP BKİ'nin desteğiyle jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde açılacak yeni kuyularla 1000 dönüm seranın daha bölgeye kazandırılması için harekete geçildi.

"Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz"

GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, AA muhabirine, yürüttükleri GAP Mastır Planı'yla bölgeyi tarım ve tarıma dayalı gıda üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Plan kapsamında yürütülen yatırımlarla 570 bin hektar alanın sulamaya açıldığını belirten Mutlu yakın gelecekte sulanan alanların 1 milyon hektarı aşacağını ifade etti.

Mutlu, bölgede birçok alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak bunlardan bir tanesinin bölgedeki jeotermal enerjinin tarım alanlarında kullanımı olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Karaali bölgesinde jeotermal enerjinin miktarı, besleyeceği sera alanları, şu anda kullanılan seralardaki üretim miktarı gibi çeşitli tespitler yaptıklarını anlatan Mutlu, "Yaptığımız tespitlerde Şanlıurfa'da jeotermal seracılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Şu anda jeotermal kaynakla ısıtmasını yaptığımız sera miktarı 500 dönümü geçti. Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz ve bu ürünlerin büyük bölümünü ihraç ürünü olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bu seralarda akıllı tarım uygulamalarının uygulandığını aktaran Mutlu, bu uygulamalar sayesinde üründeki kalitenin de artırıldığını vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.