Gamestop olayı nedir? Gamestop olayı gerçek mi? Gamestop hisseleri nasıl yükseldi? Gamestop hisse Türkiye'de var mı? ABD'de faaliyette olan bir oyun şirketi Gamestop son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen Reddit üzerinden güç birliği yapan küçük yatırımcılar tarafından hiç beklenmedik bir hisse yükselişi gösterdi. Gamestop yatırımcıları kısa süre içinde yüz binlerce dolar kazanırken olay da dünya finans tarihine adını yazdırdı. Gamestop olayı olarak adlandırılan olayın belgeseli de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. İzleyenler Gamestop olayı nedir? sorularını sormaya başladı.

Gamestop olayı nedir? Gamestop olayı gerçek mi? Gamestop hisseleri nasıl yükseldi? Gamestop hisse Türkiye'de var mı? ABD'de faaliyette olan bir oyun şirketi Gamestop son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen Reddit üzerinden güç birliği yapan küçük yatırımcılar tarafından hiç beklenmedik bir hisse yükselişi gösterdi. Gamestop yatırımcıları kısa süre içinde yüz binlerce dolar kazanırken olay da dünya finans tarihine adını yazdırdı. Gamestop olayı olarak adlandırılan olayın belgeseli de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. İzleyenler Gamestop olayı nedir? sorularını sormaya başladı.

ABD borsa tarihinde eşine benzerine az rastlanan bir olay geçtiğimiz aylarda Gamestop hisseleri üzerinden yaşandı. Dünyaya küçük yatırımcıların neler yapabileceği mesajını vermek için yapılan işlemler dünya finans tarihine geçti.

Gamestop olayı nedir?

Geçtiğimz aylarda Gamestop şirketi dünya finans gündemine adını oldukça fazla duyurdu. Gamestop için işler pek de iyi gitmezken yapılan bir işbirliği ABD borsasında büyük bir dalgaya neden oldu. Bu dönemde ciddi kayıplar yaşayan ve 450 mağazasını kapatmayı hedefleyen GameStop Reddit üzerinden örgütlenen küçğk yatırımcılar sayesinde hisse oranları rekor seviyeye ulaştı. GameStop küçük yatırımcılar sayesinde beklenmedik bir Hisse yükselişi yaşadı. Elon Musk'ın da açıklama ve hisse alımı ile destek verdiği Gamestop Olayı, borsa tarihine geçti.

Gamestop hisseleri hızla yükseliş gösterdi. Ölü olarak değerlendirilen bir şirketin hisseleri yüzde 300'e yaklaşarak rekor kırdı. 3.25 Dolar seviyesine kadar gerilemiş olan GameStop hisseleri bir anda 148 dolara kadar yükseliş gösterdi. Yatırımcıarına kat kat kazandıran Gamestop hisseleri sosyal medyanın da etkisiyle artmaya devam etti. Tesla CEO'su Elon Musk'ın da devreye girmesiyle Gamestop hisseleri zirve noktasına ulaştı.

Gamestop hisseleri neden, nasıl yükseldi?

Gamestop olayı küçük yatırımcıların ABD borsasında neler yapabileceğinin bir kanıtı oldu. Eğlenceli ve kâr amaçlı bir hisse senedi satın alma çılgınlığı ile Gamestop hisseleri zirveye ulaştı ve yatırımcılarına büyük paralar kazandırdı. Reddit üzerinde GameStop hisselerinin yükseleceğine dair yaratılan dedikodu haberler, küçük yatırımcıların bu ucuz hisselere ciddi bir alım yaratmasına sebep oldu. Böylece aşırı alım ile birlikte hisseler ederinin çok üzerinde bir değer kazandı.

GameStop nedir?

GameStop, Amerikalı bir video oyunu, elektronik alet ve oyun ürünleri satıcısıdır. Şirketin merkezi Dallas'ın bir banliyösü olan Grapevine, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Şirket, 1 Şubat 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da 5.509 perakende mağazası işletmektedir.Şirketin perakende mağazaları GameStop, EB Games, ThinkGeek ve Micromania-Zing markaları altında faaliyet gösterir.

GameStop, perakende satış mağazalarının yanı sıra bir video oyun dergisi olan Game Informer'ın da sahibidir.

Ocak 2021'de meydana gelen bir short squeeze (açığa satılmış finansal bir varlıgın fiyatının, piyasadaki arz eksiği nedeniyle hızlıca yukarı tırmanması), Gamestop'un hisse senedi fiyatında birkaç hafta boyunca %500'lük bir artışın meydana gelmesine neden oldu ve şirketin hisse fiyatları (28 Ocak 2021 itibarıyla) tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 460,00 ABD dolarına ulaştı. Bu etkinin bir kısmı Reddit topluluğu r/wallstreetbets'e atfedildi. Elon Musk'ın Reddit topluluğuna atıfta bulunarak "Gamestonks!" kelimesini içeren bir tweet atmasının ardından mesai sonrası ticarette de bir sıçrama tetiklendi. .