Galataport İstanbul'a Daikin imzası

Yılın Limanı ödülünü alan Galataport İstanbul projesinin iklimlendirmesinde Daikin'in inovatif çözümleri ile karbon salımı azaltılarak enerji tasarrufu sağlandı.

Çevreci ve yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle otel, bina, hastane, fabrika ve AVM gibi mekanların iklimlendirmesine çözümler üreten Daikin, bu kez de Galataport İstanbul projesine imzasını attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel kapak sistemine bağlı dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul'da, terminal ve ofis alanlarının ısıtma ve soğutma sistemlerinde Daikin'e ait fancoil ısı pompası sistemleri kullanıldı.

Farklı birçok ilki bünyesinde barındıran Galataport İstanbul'da çevreci iklimlendirme çözümleri sunan Daikin, dünyada bir ilke imza atarak ısıtma ve soğutma sistemleri için deniz suyunun kullanılmasına katkı sağladı. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanmış oldu hem de karbon salımı minimum düzeye indirildi.

- 'Bu özel projede Daikin fancoil ısı pompa sistemlerini kullandık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, dünyada birçok dev projeye iklimlendirme çözümleri ürettiklerini belirterek, 'Dünyada bir ilk olan yer altındaki terminal binası ile Galataport İstanbul özel bir projeydi. Yer altında olduğu için çok güçlü bir havalandırma sistemine ihtiyaç vardı. Bu nedenle bu özel projede yüksek enerji tasarrufu sağlamak için Daikin fancoil ısı pompa sistemlerini kullandık.' ifadelerini kullandı.

Galataport İstanbul'un inşaatının pandemi döneminde de devam ettiğini aktaran Önder, 'Pandemi sürecinde aldığımız özel önlemlerle ne fabrikamız ne de şirketimizi kapattık. Doğabilecek sıkıntıları önceden öngörerek tedbirlerimizi aldık, Galataport İstanbul cihazlarını zamanında şantiyeye teslim ettik. Böylece projenin zamanında bitirilmesine katkıda bulunduk.' değerlendirmesini yaptı.

- 'Avrupa'nın LEED Platin Sertifikalı ikinci büyük projesi'

Galataport İstanbul Liman Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat da şunları kaydetti:

'Galataport İstanbul, çevreye saygılı uygulamaları, kullanılan ileri inşaat teknolojileri ve herkes için erişilebilir bir proje yaratması ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED Sertifikası'nı Platin seviyesinden alan Galataport İstanbul, Avrupa'daki LEED Platin sertifikalı en büyük ikinci projesi oldu. Isınma-soğutma gibi ihtiyaçlarımız için Daikin ile iş birliğimiz kapsamında kullandığımız iklimlendirme sistemimizde fosil yakıttan elde edilen elektrik enerjisi yerine deniz suyunu kullanıyoruz ve böylece karbon ayak izimizi azaltıyoruz.'

Daikin, Galataport İstanbul'da, temsilciğini üstlendiği Hoval markasının, 850 adet kombi kapasitesine eşit olan 20 adet 1000 kilowatlık yoğuşmalı kazanını kullandı.

Bu kazanlar, FWA Gizli Tavan Tipi Fancoiller olup özel yoğuşma tavası ve düşük ses seviyesi ile gürültü kirliliğinin de önüne geçti. Su tarafı basınç kaybı oldukça düşük olan bu kazanlar, daha verimli pompa dizaynını da beraberinde getirdi. .