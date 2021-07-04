Galata Kulesi giriş ücretine yüzde 233 zam

İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerinde zam yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibarıyla zam yapıldı. Buna göre, 30 lira olan Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08.30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

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