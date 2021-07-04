DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Aşılamada son durum: 1 haftada 5 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Bisiklet Eğitmeni Aysu Keskin
Kırmızı etle kanser arasındaki ilişki
Dönüşümde kredi nasıl alınıyor?
Salih Uçan Beşiktaş'ta
Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Galata Kulesi giriş ücretine yüzde 233 zam
İlk kısıtlamasız pazar gününde park ve sahiller doldu
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Cengiz Ünder’in yeni takımı Marsilya
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor
Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü
BioNTech kurucularından Prof. Dr. Şahin Türkiye'de normalleşme için tarih verdi
İran'da 10 ay önce idam edildi: Yargıtay kararı bozdu

Galata Kulesi giriş ücretine yüzde 233 zam

İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerinde zam yapıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.07.2021 18:59:17
Galata Kulesi giriş ücretine yüzde 233 zam

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibarıyla zam yapıldı. Buna göre, 30 lira olan Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08.30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH