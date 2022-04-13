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Fuzul Ev Yılın Faizsiz Finansman ödülünün sahibi oldu

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TIMETURK / EKONOMİ / Fuzul Ev Yılın Faizsiz Finansman ödülünün sahibi oldu

Fuzul Ev Yılın Faizsiz Finansman ödülünün sahibi oldu

Ev sahipliği oranını nasıl artırabiliriz sorusuna çözüm üretmek üzere yola çıkan ve faizsiz, peşinatsız, kredisiz konut edindirme sistemi ile ev almaya yeterli gücü olmayan pek çok ailenin konut sahibi olmasına katkı sağlayan Fuzul Ev, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın Faizsiz Finansman Kuruluşu Ödülünü kazandı.

2 Saat Önce
2022-04-13 17:32:25
Fuzul Ev Yılın Faizsiz Finansman ödülünün sahibi oldu

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ödülünü alan Fuzul Ev yaptığı teşekkür konuşmasında Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğine, jüriye ve Fuzul Holding çalışanlarına şükranlarını iletti.

EV SAHİBİ OLMAK FUZUL EV İLE KOLAY

Fuzul Ev, Faizsiz Tasarruf Sistemi ile konut alımında yepyeni bir olanak sunmasıyla finans kuruluşları arasında fark yaratmaktadır.

Ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçeğe dönüştüren Fuzul Ev; faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilme imkânı sağlanıyor. Fuzul Ev konut alma gücü olmayan çok sayıda aileyi bir araya getirerek, ödeme gücü kazandıran bir paylaşım ekonomisi oluşturuyor.

FUZUL EV BİR FUZUL HOLDİNG KURULUŞUDUR

1992 yılında Fuzul Şirketler Grubu bünyesinde faaliyete başlayan Fuzul Otomotiv, otomotiv sektöründe faizsiz ve yenilikçi modelleriyle kısa sürede sektörde öncü konuma geldi. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak ödeme güçlüğü çeken veya banka faizine bulaşmak istemeyen bireyleri araba sahibi yapmayı amaçlayan Fuzul Otomotiv getirdiği yenilikçi yaklaşımı ile sektöre can suyu oldu.

Otomobilde sağladığı güven ve tecrübeyi gayrimenkul sektörüne taşıyan Fuzul Holding; kişilerin kendi ödeme koşullarını kendilerinin belirlediği, faizsiz, peşinatsız bir şekilde yuva sahibi olabilmelerini sağlayan FuzulEv'i kurdu. Türkiye'nin her yerinden pek çok insanı ev sahibi yaparak onların mutluluğuna ortak oldu.

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