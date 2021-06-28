Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli kaç yaşında? Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı'nın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Fuat Tosyalı'nın hayatı ve biyografisi...

Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli kaç yaşında? Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı'nın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Fuat Tosyalı'nın hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından olan Tosyalı Holding'in kurucusu Fuat Tosyalı'nın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte 1661 yılında Hatay'da dünyaya gelen Fuat Tosyalı'nın hatı ve biyografisi...

Fuat Tosyalı kimdir?

Fuat Tosyalı Türkiye'nin önemli iş insanlarından biridir. Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

Türkiye'nin lider demir-çelik şirketi Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu. Babası Şerif Tosyalı'nın 1952 yılında 9 metrekare bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967'de ilköğretim döneminde çıraklık olarak katıldı.

Fuat Tosyalı, vizyoner kimliği ve daima yeniliklerin peşinden koşan kişiliğiyle Tosyalı Holding'i bu gün 3 farklı kıta da üretim yapan, 80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir global demir-çelik devine dönüştürdü.

İş hayatındaki cesareti ve sağlam öngörüleriyle, "En etkin 50 iş adamı sıralamasında 2'nciliğe yerleşen Fuat Tosyalı, hayırseverliği İle Türkiye'nin "En Gönlü Zengin" listesinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği.

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de başarıyla sürdürüyor.

Fuat Tosyalı bugün bünyesinde 15 iştiraki, 20'yi aşkın dev tesis bulunduran, 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'nin global demir-çelik şirketinin kurucusu ve başkanıdır.

Tosyalı Holding hakkında

Tosyalı Holding 1952 yılında Türkiye'de kurulmuş holding kuruluşu.

Holdingin temelleri 1952 yılında İskenderun'da Şerif Tosyalı tarafından soba boru ve kovası üreten küçük bir imalathane ile atıldı. İlerleyen yıllarda Şerif Tosyalı'nın çocuklarının ticarete atılmasıyla 1988 yılında ilk şirket Tosyalı Metal Ticaret kuruldu. Metal sektöründe ilerlemeye karar veren aile 1993 yılında açılan Tosyalı Demir Çelik ile ilk yıllar inşaat demiri üretimine başladı. 1996 yılında Tosyalı Dış Ticaret ve 1998 yılında Tosçelik şirketleri kuruldu. Yine 1998 yılında grup bünyesinde bulunan şirketler Tosyalı Holding adı altında toplanmıştır.[

2012 yılında Japonya'nın önemli çelik üreticilerinden Toyo Kohan şirketi ile ortaklık anlaşması imzalayarak Osmaniye'de uluslararası anlamda faaliyet gösteren bir şirket olan Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş. kurulmuştur.

15 Haziran 2021 tarihinde kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'nin Ethem Sancak ve Öztürk Ailesi'nin elinde bulundurduğu %50.1'lik çoğunluk hissesini satın almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.