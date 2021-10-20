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TIMETURK / EKONOMİ / Fuat Oktay: Enerjideki fiyat artışını vatandaşımıza yansıtmadık

Fuat Oktay: Enerjideki fiyat artışını vatandaşımıza yansıtmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enerji fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-20 15:09:41
Fuat Oktay: Enerjideki fiyat artışını vatandaşımıza yansıtmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Oktay, "Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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