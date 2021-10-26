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TIMETURK / EKONOMİ / Fuat Oktay'dan dolar kuru ve ihracat açıklaması

Fuat Oktay'dan dolar kuru ve ihracat açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dolar kuru ve ihracata ilişkin açıklamada bulundu

2 Saat Önce
2021-10-26 21:43:44
Fuat Oktay'dan dolar kuru ve ihracat açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dolar kuru ve ihracata ilişkin açıklamada bulundu

Oktay, “Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir. 2022 yılında 10 uçak ve 55 helikopter kiralanması yaparak orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.” dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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