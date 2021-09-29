Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Fransa’da çalışmak veyahut Fransa’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Fransa’da asgari ücret ne kadar? Fransa’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Fransa’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Fransa’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Fransa’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Fransa'da çalışmak veyahut Fransa'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Fransa'da asgari ücret ne kadar? Fransa'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Fransa'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Fransa'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Fransa'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok ülkeye göre pahalı olan Fransa, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla asgari ücret imkanı sunan Fransa, düşük enflasyon oranı ile de asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına müreffeh bir hayat sunmaktadır. Güçlü bir ekonomiye sahip olan Fransa, üretim anlamında da oldukça ileri bir düzeydedir.

Fransa'da 2020 yılı itibari ile güncel asgari ücret miktarı 1555 Euro'dur. 2021 yılında ise asgari ücret ile alakalı net bir açıklama yapılmadı. Fransa, asgari ücret ile satın alma gücü sıralamasında da oldukça yüksek sıralarda olan ülkelerden biridir. Asgari ücret ile çalışan vatandaşları alım gücü 1349 puandır. Bu alım gücü puanı ile Fransa, Avrupa'da ikinci dünyada ise dokuzuncu sırada yer almaktadır.

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Fransa'da diğer mesleklerin maaşı ne kadar?

Fransa'da ortalama maaş; 1785 €

Fransa'da muhasebeci maaşı; 2427 €

Fransa'da sekreter maaşı; 1428 €

Fransa'da ofis asistanı maaşı; 1571 €

Fransa'da çiftçi maaşı; 1050 €

Fransa'da balıkçı maaşı; 1446 €

Fransa'da denizci maaşı; 1480 €

Fransa'da veteriner hekim maaşı; 3320 €

Fransa'da araba tamircisi maaşı; 2020 €

Fransa'da finans danışmanı maaşı; 3320 €

Fransa'da duvarcı maaşı; 1625 €

Fransa'da inşaat işçisi maaşı; 1571 €

Fransa'da vinç operatörü maaşı; 2553 €

Fransa'da mimar maaşı; 2892 €

Fransa'da mühendis maaşı; 3356 €

Fransa'da elektrik mühendisi maaşı; 3374 €

Fransa'da makine mühendisi maaşı; 3053 €

Fransa'da inşaat mühendisi maaşı; 3142 €

Fransa'da kaynakçı maaşı; 2267 €

Fransa'da çatı ustası maaşı; 1463 €

Fransa'da tamirci maaşı; 2160 €

Fransa'da resepsiyonist maaşı; 1321 €

Fransa'da İngilizce öğretmeni maaşı; 2300 €

Fransa'da tercüman maaşı; 2177 €

Fransa'da çevirmen maaşı; 2392 €

Fransa'da diş hekimi maaşı; 7070 €

Fransa'da doktor maaşı; 5750 €

Fransa'da hemşire maaşı; 3930 €

Fransa'da aşçı maaşı; 1375 €

Fransa'da avukat maaşı; 4320 €

Fransa'da otel işçisi maaşı; 1285 €

Fransa'da mutfak çalışanı maaşı; 946 €

Fransa'da temizlik işçisi maaşı; 1196 €

Fransa'da hizmetçi maaşı; 1089 €

Fransa'da elektrikçi maaşı; 2280 €

Fransa'da makine operatörü maaşı; 2035 €

Fransa'da CNC operatörü maaşı; 1625 €

Fransa'da bebek bakıcısı maaşı; 946 €

Fransa'da çocuk bakıcısı maaşı; 1600 €

Fransa'da yaşlı bakıcısı maaşı; 1320 €

Fransa'da kasiyer maaşı; 946 €

Fransa'da güvenlik görevlisi maaşı; 1320 €

Fransa'da otobüs şoförü maaşı; 1600 €

Fransa'da kamyon şoförü maaşı; 1625 €

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.