Forex nedir? Forex güvenilir mi?

Elinde parası olan vatandaşlar paralarını daha verimli kullanmak için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Döviz, borsa işlemleri yada kripto para yatırımlarına son zamanlarda ilgi bir hayli arttı. Forex kullananların sayısı da her geçen gün artıyor. Peki Forex nedir? Forex döviz alım satımı ve ya değerli maden alımı satımı işlemlerinin yapıldığı bir küresel piyasadır. Milyonlarca kişi Forex kullanıyor ama Forex güvenilir mi? Forex Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenli denetiminde bulunuyor.

Elinde parası olan vatandaşlar paralarını daha verimli kullanmak için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Döviz, borsa işlemleri yada kripto para yatırımlarına son zamanlarda ilgi bir hayli arttı. Forex kullananların sayısı da her geçen gün artıyor. Peki Forex nedir? Forex döviz alım satımı ve ya değerli maden alımı satımı işlemlerinin yapıldığı bir küresel piyasadır. Milyonlarca kişi Forex kullanıyor ama Forex güvenilir mi? Forex Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenli denetiminde bulunuyor.

Forex nedir?

Döviz fiyatlanmasında yaşanan hareketlik ile Forex kullanıcılarının sayısı da arttı. Forex kısaca başka ülkelerin para birimleri arasında değişim yapıldığı yani döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasadır. Forex ile yatırımcılar dünyanın en büyük pazarında işlem yapar. Forex'te kullanıcılara kaldıraçlı işlemler yapma imkanı sunulur. Forex 7 trilyon dolar gibi devasa bir işlem hacmine sahiptir. Forex piyasası çok hızlı büyüyor ve her geçen gün binlerce kullanıcı daha Forex'e katılıyor. Şunu belirtmekte fayda var; her piyasada olduğu gibi Forex'te de ciddi riskler bulunuyor. Yatırımcılar yatırımlarını yapmadan önce risk analizini iyi yapmalı. Risk analizi yapılmayan yatırımlar yatırımcıyı üzecek sonuçlar doğurabilir. Forex piyasalarında tüm hisse senetleri borsalarının toplamından da fazla likiditeye sahiptir. Bu açıdan da Forex piyasa gücü açısından çok güçlüdür. Forex nedir sorusuna cevap verdiğimiz bu bölümüzde şimdi de Forex güvenilir mi? sorusuna geçelim...

Forex güvenilir mi?

Forex kullanmayı düşünen yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi Forex'in güvenilir olup olmadığı sorusu. Peki Forex güvenilir mi? Forex piyasası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimi altındadır. Ayrıca her ülkenin kendine ait Forex piyasası bulunur ve bunlarda o ülkenin yasal denetimlerine tabidir. Türkiye'de de Forex piyasası SPK tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Forex işlemi sunan kuruluşlara lisans koşulu getirmiştir. Ülkemizde lisansı olmayan kuruluşlar Forex işlemleri sunamaz. Sermaye Piyasası Kurulu 2011'den sonra çeşitli düzenlemelere gitti. Bu düzenlemelerle birlikte Forex pazarında yatırımcıyı korumaya ve güvence altına almaya yönelik birçok adım attı. Forex güvenilir mi? sorusunun ardından yeni soru işareti olan Forex'te işlem nasıl yapılır sorusunun yanıtına geçiyoruz...

Forex'te nasıl işlem yapılır?

Forex'e adım atım yatırım yapmak isteyenler Forex'te işlem nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor? Forex'te anlık olarak döviz alım satımı aynı zamanda değerli maden alım satımı yapılabiliyor. Forex'te seçtiğiniz bir yatırım enstrümanına yatırım yapabilirsiniz. Yatırımlarınızı anlık olarak takip ederek kar elde ettiğinizi düşündüğünüz bir noktada satışını gerçekleştirebilirsiniz. Ancak seçmiş olduğunuz enstrümanların risklerini de iyi analiz etmek gerekiyor. Yatırım yaptığını bir enstrüman hızlı bir düşüşe geçip sizi zarara da sokabilir. Tekrar belirtmekte fayda var; Forex ile kazanmak da var kaybetmek de. O yüzden yatırım yaparken iyi düşünü riskleri iyi analiz edin.

Forex'te hangi işlemler yapılır

Forex deyince akla ilk olarak döviz değişimi gelse de aslında Forex'te birçok yatırım aracı bulunuyor. Forex'e katılmak isteyen insanlar Forex'te hangi işlemler yapılır sorusunu soruyor. Forex'te döviz işlemlerinin yanında değerli maden (altın, gümüş) alımı ve satımı da yapılabilir. Ayrıca petrol, kahve, buğday gibi daha saymadığımız yüzlerce ürüne yatırım yapılabilir.

Forex'te 7/24 işlem yapılabiliyor mu?

Forex piyasasına adam atmayı düşünenler Forex'te hangi saatlerde işlem yapılır? Forex'te 7/24 işlem yapılabiliyor mu? sorusunu soruyor. Forex'in kapalı olduğu ve işlem yapılamayan saatleri bulunuyor. Forex'te Cuma gecesi 00:00'da işleme kapanır ve Pazar gecesi 00:00'da açılır. Forex'te 5 gün boyunca tüm saatlerde işlem yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.