Ford Otosan “Rakun” ile motosiklet pazarına giriyor!

Ford Otosan ürettiği elektrikli 2 ve 3 tekerlekli aracı Rakun Pro2 ve Pro3’ü 2022’de pazara sürecek.

Ford Otosan, yeni girişimi Rakun Mobilite Teknoloji A.Ş. şirketi ile hafif mobilite çözümleri arayan kullanıcılar için farklı iş modelleri ile hizmet sunmayı hedefliyor. Eskişehir'de yüzde 60 yerli parça, yüzde 100 yerli mühendislik ile üretilen Rukun araçlar 2022'de ilk etapta online olarak pazara sunulacak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4'ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz.”

Tam elektrikli Rakun

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse de pandemi ile birlikte ticarette yepyeni bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Rakun Mobilite A.Ş. Genel Müdürü Eren Atlı, “Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmeler verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi %100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacak. Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimize sunacağız. Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız.”dedi.

4 milyon Euro yatırım

Rakun'un ilk modelleri için yaklaşık 4 milyon euroluk yatırı yapıldı. Yokuş çıkma yeteneğinin özellikle elektrikli motorlarda önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak geliştirilen Rakun Pro2 ve Pro3 için yokuş çıkabilme kapasitesi en kritik önceliklerden biri oldu. 3 tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal 2 teker gibi manevra kabiliyetine sahip bulunuyor.Pro2 ve Pro3'te 5 kW/h'lik batarya bulunuyor ve 4.5 saat şarjla 100 km menzil sunuyor.

Rakun elektrikli bisiklet fiyatı ne?

Ford Otosan tarafından henüz fiyat belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde Rakun elektrikli bisiklet fiyatının açıklanması bekleniyor.

Kaynak: gazetevatan.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.