Ford Otosan’dan 4,7 milyar TL net kâr

Ford Otosan, 2021 yılının 3. çeyreğinde net dönem kârının 1,89 milyar TL olarak gerçekleştiğini, ilk 9 aylık net dönem kârının ise 4,7 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Ford Otomotiv Sanayi, 2021 yılının 3. çeyreğine dair finansallarını paylaştı. Ford Otosan'ın net dönem kârı yılın 3. çeyreğinde 1,89 milyar TL ile konsensus beklentisi olan 1,64 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Böylece, şirketin yılın 9 ayında net dönem kârı 4,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin Ocak-Eylül döneminde toplam üretim adedi yıllık bazda yüzde 24 artmış ve 254 bin 916 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 205 bin 294 adet olarak gerçekleşmişti. Şirketin fabrikalarındaki kapasite kullanım oranları toplamda yüzde 75, Gölcük'teki tesisinde yüzde 85, Eskişehir'de yüzde 81 ve Yeniköy'de yüzde 44 oldu.

Ford, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Avrupa'da yılın ilk yarısında, birikmiş talep ve inşaat sektöründeki hareketlenmenin etkisiyle satışların güçlü seyrettiğini fakat Temmuz ve Ağustos aylarında yarı iletken tedarikinde yaşanan krizin araç bulunurluğunu etkilediğini kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.