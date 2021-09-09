Ford, Hindistan'daki fabrikalarını kapatıyor

Ford Motor, ülkede üretmek için kârlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulamadıkları için Hindistan'daki fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Ford Motor, daha önce en büyük üç pazarından biri olması beklenen Hindistan'daki araba fabrikasını kapatma kararı aldı. Hindistan'da satılmak üzere araç üretimi yapmak için kurulan fabrikanın kapanmasından 4 bine yakın çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

Şirketin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Gujarat'taki birleştirme tesisi bu yılın dördüncü çeyreğinde, Chennai'deki motor üretim tesisi ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde kapatılacak.

Ford Hindistasn Genel Müdürü Anurag Mehrotra, yıllardır devam eden zararlar ve Hindistan pazarındaki büyüme hedeflerinin tutturulamamasının bu kapatma kararına neden olduğunu belirterek, “Uzun dönemde ülkede üretmek için sürdürülebilir bir çözüm bulamadık” dedi.

Toyota'nın çıkış sebebi "yüksek vergiler"

Yabancı araba üreticileri Maruti Suzuki'nin domina ettiği Hindistan araba piyasasında yer edinmekte zorlanmıştı. Toyota, yüksek vergilerden ötürü geçen yıl Hindistan'daki operasyonlarını daha fazla artırmayı düşünmediklerini açıklamışlardı. Harley Davidson ve General Motors da Hindistan pazarından çıkmışlardı. Hükümet benizinli araçlara yüzde 28'lik bir vergi uyguluyor.

Ford Hindistan'da geçen 10 yılda neredeyse 2 milyar dolar civarında zarar ederken ülkedeki operasyonun değeri 2019 yılında 800 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Ford'un ülkeden çıkmasının Başbakan Narendra Modi'nin “Hindistan'da Üret” programına da kötü bir etkisi olacak. Tesla da daha önce Modi'yi ülkede fabrika kurmak için arabaların ithal edilmesini kolaylaştırması konusunda uyarmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.