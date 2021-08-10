FLO ilk akredite 'Ayakkabı Tasarım Merkezi' ile sektöründe öncü oldu

FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, 'Üreticilikten gelen bilgi birikimimizi, yıllardır Türkiye, Çin ve İtalya’daki tasarım ofislerimiz ile katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz' dedi.

FLO Mağazacılık, Türkiye'nin ilk 'Ayakkabı Tasarım Merkezi' akreditasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldı. ​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son teknolojiyi ve moda trendlerini ürünlerine yansıttığı koleksiyonlar hazırlayan FLO, tüketicilerin beklenti ve taleplerini ön görerek ayakkabı sektöründe inovatif çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda FLO Mağazacılık bünyesinde hayata geçen Türkiye'nin ilk ‘Ayakkabı Tasarım Merkezi', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi. Tasarım merkezinde sürdürülebilir ham maddelerin kullanılması, ileri taban teknolojileri ile inovatif ürünlerin çeşitlendirilmesi, araştırma analizleri ile üretimde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülerek sektörün gelişimine katkıda bulunulacak.

FLO Mağazacılık, Ayakkabı Tasarım Merkezi akreditasyonu kapsamında Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü ile birlikte 3 proje yürütmeye de başladı.

Diğer taraftan yoğun bir şekilde farklı üniversitelerle yenilikçi projelerin altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü tasarım merkezinde, gelecek dönemde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı giyim ürünleri gibi konularda sektörde öncü olacak projelerin ortaya koyulması hedefleniyor.

- 'Sektörün A'dan Z'ye her noktasında ayak izimiz var'

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Burak Övünç, Ar-Ge merkezinin ardından tasarım merkezinin de akreditasyonunu almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yıllardır ayakkabı dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk marka olduklarını vurgulayan Övünç, 'Sektörün A'dan Z'ye her noktasında ayak izimiz var. Sürekli olarak tüketicilerimizi dinliyoruz. Başarımızın sırrı tam da bu noktada yatıyor. Tüketicilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Tüketicilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Üreticilikten gelen bilgi birikimimizi, yıllardır Türkiye, Çin ve İtalya'daki tasarım ofislerimiz ile katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece en güncel malzeme ve üretim teknolojilerini önden takip etme şansını yakalıyor ve güncel trendleri koleksiyonlarımıza yansıtıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Akredite ayakkabı tasarım merkezleri sayesinde bir kez daha sektöre öncülük ettiklerinin altını çizen Övünç, 'Sürdürülebilir inovasyon ve gelişmiş tasarım işlerine odaklandığımız tasarım merkezimizle, üniversite-sanayi iş birliğini artırma, yenilikçi ürünler yaratma, sektörün bilgi birikimine ve dolayısı ile ülkemizin ayakkabı sektöründeki rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ayakkabı sektöründe, pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayan inovatif ürünlerle sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz. Ayakkabı alanında Türkiye'de bir ilk olan tasarım merkezimizde 36 tasarımcı ile başladığımız yolcuğumuzu, bu alandaki istihdamımızı artırarak sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.