FLO’dan 'Muhteşem Kasım Fırsatları'

FLO'da 1 Kasım tarihinde başlayacak ve kasım ayı boyunca devam edecek 'Muhteşem Kasım Fırsatları'nda kaçırılmayacak indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor.

FLO'da 1 Kasım tarihinde başlayacak ve kasım ayı boyunca devam edecek 'Muhteşem Kasım Fırsatları'nda kaçırılmayacak indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor.

FLO açıklamasına göre, moda ve trendleri yakından takip edenler ve uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak isteyenler için yılın en güzel kampanyası başlıyor.

Her yıl kasım ayında kadın, erkek ve çocukların yüzlerini gülümsetecek kampanyalar sunan FLO, bu yıl da heyecanla beklenen 'Muhteşem Kasım Fırsatları' kampanyası ile alışveriş tutkunlarının radarına takılacak.

FLO'nun kasım kampanyaları ay boyunca tüketicilere birçok ürün alternatifinde erken kış indirimleri, kargo bedava uygulamaları, yeni yıl avantajları gibi pek çok fırsat sunacak.

Sneaker, çizme, ev grubu, tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan FLO 'Muhteşem Kasım Fırsatları'nı takip ederek sonbahar trendleri ve konforunu yakalayabilirsiniz.