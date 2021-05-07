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fizy'den 'tam kapanmaya' özel 'Evde Kal' listeleri

'Evde Kal Pop', 'Evde Kal Spor' ve 'Evde Kal Fresh' listeleriyle müzikseverler keyifli vakit geçirebilecek.

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07.05.2021 14:11:48
fizy'den 'tam kapanmaya' özel 'Evde Kal' listeleri

Dijital müzik platformu fizy, salgın önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde kullanıcılarının evlerinde müzikle daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Evde Kal' listeleri oluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy tarafından hazırlanan 'Evde Kal Pop', 'Evde Kal Spor' ve 'Evde Kal Fresh' olmak üzere 3 liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Listelerde Türkiye'nin son dönemde öne çıkan müzisyenleri Melike Şahin, Zeynep Bastık, Kalben ve Emir Can İğrek gibi isimler yer alırken, Billie Eilish, The Weeknd ve Justin Bieber gibi popüler yabancı şarkıcılara ait parçalar bulunuyor.

- fizy dinlerken iPhone 12 kazanma fırsatı

Müzik tutkunları, fizy ile 17 günlük sokağa çıkma döneminde sevdikleri parçalardan ayrı kalmazken, iPhone 12 kazanma fırsatına da sahip olacak. 15 Haziran'a kadar devam edecek çekilişte fizy kullanıcıları arasından seçilecek 10 kişiye iPhone 12 model akıllı telefon hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak için fizy kullanıcılarının, uygulama içinde yer alan 'çekilişe katıl' butonuna tıklamaları, premium aboneliklerinden birine sahip olmaları ve çekiliş süresince bu aboneliği sürdürmeleri gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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