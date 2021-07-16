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TIMETURK / EKONOMİ / fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu

fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu

Fatma Turgut'un yeni şarkısı 'Dünyalar Senin Olsun' ve Hadise'nin 'Hay Hay' isimli parçası, haziran ayının en fazla paylaşılanları arasında yer aldı.

1 Saat Önce
2021-07-16 08:57:18
fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu

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Dijital müzik platformu fizy, geçen ay da müzik tutkunlarının tercihi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Fatma Turgut'un Turkcell'in yeni reklam filminde de seslendirdiği 'Dünyalar Senin Olsun' parçası, haziran ayının en fazla paylaşılan şarkısı olurken, Fatma Turgut'u, Hadise 'Hay Hay', Kurtuluş Kuş & Burak Bulut 'Sevmedim Deme', Buray 'Alaz Alaz', Yalın 'Yaz Gülü' ve 'Oyunbaz' şarkıları ile takip etti. Ayrıca, Tarkan'ın 'Yolla', İkilem'in 'Kaybolurum Gülüşünde' ve İbrahim Tatlıses'in 'Gelmesin' isimli parçaları haziranın çok paylaşılan şarkıları arasında yer aldı.

fizy'li müzikseverler, haziran ayında en fazla Kurtuluş Kuş'un 'El İnsaf', 'Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düetini dinledi. Ayrıca, Buray'ın 'Alaz Alaz', Uzi'nin 'Krvn', Edis'in 'Martılar' ve Ebru Yaşar'ın 'Ben Bilmem' isimli parçaları da haziran ayının en çok dinlenenleri arasında yer aldı.

fizy kullanıcıları, haziran ayında paylaştığı şarkıların yanı sıra Derya Uluğ'un 'Kanunlar Gibi' şarkısını, Edis'in popüler şarkısı 'Martılar' ve Sedo & Patron tarafından seslendirilen 'Ölebilirim' isimli parçasını beğendi. fizy'de geçen ayın en fazla dinlenen isimleri ise Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Tarkan olurken, her yaştan hayran kitlesine sahip Yalın, Sagopa Kajmer, Buray ve Uzi olarak belirlendi.

- Pop yine zirvede

Haziran ayında fizy'yi tercih eden müzikseverlerin en fazla dinlediği tür pop müzik oldu. 'Rap', 'aşk, en iyiler', 'best of, yöresel', 'ülkesel', 'oldies' ve 'melankolik' ise ilgi gören diğer kategoriler arasında yer aldı.

Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler 'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', 'fizy rap', 'Yaz Geldi', 'Şekerli Şarkılar', 'fizy 45'lik', 'fizy spor' ve 'Taze Taze' oldu.

Türkiye'nin her bölgesinden dinleyici kitlesine sahip fizy'yi haziran ayında en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u, sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli takip etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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