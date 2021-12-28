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TIMETURK / EKONOMİ / Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bakanlıkta gerçekleştirdi.

30 Dakika Önce
2021-12-28 12:41:47
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında başladı. Toplantı, "Enflasyondaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde enflasyonun görünümüne ilişkin riskler" ana gündemiyle yapılıyor. Türk Telekom

Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları da yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında.

Komite, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.

Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek de komitenin görevleri arasında. Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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