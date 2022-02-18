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Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi

TIMETURK / EKONOMİ / Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi

Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-18 09:12:49
Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirten Muş, "1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Etiket ve listelerdeki hususlar Türkçe yazılacak

Yönetmelikle fiyat etiketi ve indirimli satışlarda uygulanacak diğer kriterler de düzenlendi.

Buna göre, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Yönetmelik, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

- Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere öngörülen idari para cezaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verilecek. .

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