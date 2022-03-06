Fitre ne kadar 2022? Diyanet fitre miktarını belirledi

Fitre ne kadar 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitre miktarını belirledi. Ramazanın sonlarına yetişen kişilerin vermesi vacip olan fitrenin ne kadar olduğu araştırma konusu haline geldi. Peki ama bu yıl fitre miktarı ne kadar? 2022 fitre ne kadar oldu? İşte merak edilen fitre miktarı...

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitre miktarını belirledi. Ramazanın sonlarına yetişen kişilerin vermesi vacip olan fitrenin ne kadar olduğu araştırma konusu haline geldi. Peki ama bu yıl fitre miktarı ne kadar? 2022 fitre ne kadar oldu? İşte merak edilen fitre miktarı...

Diyanet fitre miktarını belirledi!

Ramazan ayı öncesi Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı fitre miktarı belirlendi. Her yıl Müslümanlarca idrak edilen Ramazan sonrasında verilen fitre, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, Fitre ve fidye veremez.

Fitre ne kadar 2022?

Din İşleri Yüksek Kurulu geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda fitre miktarını en uygun ölçülere göre belirledi ve açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yayınlanan kılavuza göre; 2022 yılı fitre miktarı 40 TL olarak belirlendi.

Fitre ne zaman verilir?

Fitrenin bayramın birinci günü ya da bayram öncesi verilmesi uygundur. Din adamları tarafından fitrenin bayramdan önce verilmesi daha faziletli olarak aktarılmıştır. Bu vaktin yanı sıra bayramın 2. ya da 3. günü de verilebilir. .