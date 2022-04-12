Fitre ne kadar 2022? Bu yıl fitre ne kadar verilecek? En az ne kadar fitre verilebilir? Fitre kimlere verilmez?

Bu yıl fitre ne kadar verilecek? Milyonlarca Müslümanın idrak ettiği ramazanın sonuna yaklaşıyoruz. Fitre verecek olan Müslümanlar, fitre miktarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre konusunda bilgilendirme metni yayımladı. Peki ama 2022 yılı fitre miktarı ne kadar? En az ne kadar fitre verilebilir? Fitre kimlere verilmez? İşte detaylar...

Bu yıl fitre ne kadar verilecek? Milyonlarca Müslümanın idrak ettiği ramazanın sonuna yaklaşıyoruz. Fitre verecek olan Müslümanlar, fitre miktarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre konusunda bilgilendirme metni yayımladı. Peki ama 2022 yılı fitre miktarı ne kadar? En az ne kadar fitre verilebilir? Fitre kimlere verilmez? İşte detaylar...

Fitre ne kadar 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı fitre konusunda yayımladığı duyuruda;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 40 TL olarak belirlenmesine, Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebileceğine,

Oy birliğiyle karar verildi."

sözlerine yer verdi.

En az ne kadar fitre verilebilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarına göre bu yıl bir kişinin minimum günlük ihtiyaç sınırı 40 TL olarak duyuruldu. Dolayısıyla en az 40 TL olacak şekilde fitrelerin verilmesi gerekir. Fitrenin miktarının artırılması, kişinin iradesinde bir durumdur.

Fitre kimlere verilmez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Fıtır sadakası cami inşaatı için verilir mi?

Fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir. Temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya malî bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Cami, okul, köprü, yol vb. yerlere temlik söz konusu olmayacağından fıtır sadakası verilemez. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 291, 325). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)