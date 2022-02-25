Fitch’ten Türkiye’ye uyarı: 'Savaş, cari dengeyi vuracak'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin cari dengesinin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler sebebiyle etkileneceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalardan enerji fiyatlarına ve uluslararası yaptırımlara kadar geniş çapta ekonomik sarsıntılara gebe olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar halihazırda baskı altındaki Türkiye ekonomisinin bu krizden tüm yönleriyle olumsuz etkilenebileceği görüşünde.

Dünya'dan Elif Karaca'nın sorularını yanıtlayan Fitch Türkiye analisti Erich Arispe, Rusya ve Ukrayna kaynaklı gelişmelerin, artan emtia fiyatlarının ithalat faturasını yükseltmesiyle 2022'de Türkiye'nin cari dengesini etkileyebileceğini söyledi.

Rusya pazarının önemi göz önüne alındığında yaşanan gelişmelerin turizm sektöründeki toparlanmayı baskılayabileceğini de belirten Arispe, yüksek emtia fiyatlarının ekonomiye sağlanan desteklerin maliyetini artırabileceğine dikkat çekti.

KDV indirimlerinin hissedilen fiyat baskılarının bir kısmını hafifletebileceğini ancak özellikle döviz kuru geçişkenliğinin devam etmesi, enerji fiyatlarındaki artışlar ve bozulan enflasyon beklentileri göz önüne alındığında yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabalarına önemli bir katkı sağlamayacağını vurguladı.

Arispe'ye göre kur korumalı mevduat uygulaması, ekonomiye güveni sağlamak için yeterli değil. Bir başka uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin enflasyonda kontrolü iyice kaybetmesine neden olabileceğini öngörmüştü. .